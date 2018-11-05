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حفيد نيلسون مانديلا: مصر رسول السلام في العالم

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 09:19 م
حفيد نيلسون مانديلا
حفيد نيلسون مانديلا
حسام الحارتي
أكد زوندا مانديلا حفيد نيلسون مانديلا، إن العالم في أمس الحاجة للسلام في الوقت الحالي، وأن المجتمعات الأفريقية تحتاج لإرساء قيم السلام والمساواة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج " اليوم "، المذاع عبر فضائية " دي إم سي "، أن منتدى شباب العالم رسالة حقيقية لشعوب أفريقية لتحقيق السلام، مؤكدا ان الرئيس عبد الفتاح السيسي يسعى من خلال المنتدى إرسال رسالة للعالم يطالبهم فيها بنشر السلام.

وأوضح أنه يجب أن تتعلم الأجيال الجديدة مفهوم التعايش السلمي، قائلا " مصر رسول السلام في العالم، وجدى نيلسون مانديلا تحدث كثيرا عن السلام بما لا يتعارض مع ثقافتنا، ورسالتى لشباب العالم الإيمان بأنفسهم لأنهم مستقبل الأمة".
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