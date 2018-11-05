ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

عاطف سعداوي: وجاهة التعليم العالي سبب أزمة نظيره الفني

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 09:23 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال عاطف سعداوي، الباحث في مركز الأهرام الاستراتيجي، إن الحكومة تعمل على تصحيح الخلل الذي استمر سنوات طويلة في التعليم في مصر. 

وأضاف سعداوي، خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج «صالة التحرير»، على قناة «صدى البلد»، أن هناك فجوة ما بين سوق العمل وخريجي النظام التعليمي، خاصة مع وجود مجالات عمل كثيرة لا تجد من يعملها بها.

وأكد عاطف سعداوي، الباحث في مركز الأهرام الاستراتيجي، أن التعليم الفني شهد إهمالا شديدا في الفترة الماضية مع الاهتمام بالتعليم العالي، الذي يعد وجاهة اجتماعية، وكان من أحد أسباب تراجع مستوى التعليم الفني.

وأشاد الباحث في مركز الأهرام الاستراتيجي، بطلب بعض المدارس الفنية من الطلاب الملتحقين الحصول على مجموع دراجات أكبر من المتقدمين للثانوية العامة، وهو ما يؤكد على وجود اهتمام كبير بالتعليم الفني، لاسيما وأن نهضة الأمم لن تقوم إلا على هذا القطاع وتلبية رغبات ما يحتاجه سوق العمل.
loading...

ترشيحاتنا

شاهد.. لحظة إنقاذ قرش في البحر الأحمر بعد تحريره من طوق خانق

السيسي: أولادي في الجامعة أوزانهم زيادة .. نصف الوزن عايز يتشال.. فيديو

CAF يغرم الأهلي ويوقف أزارو قبل النهائى الإفريقى أمام الترجى

محاكمة عاجلة لسائق زوجة محمد رمضان بتهمة القتل

محمد إيهاب بعد اقتناص لقب بطولة العالم: طموحى ذهبية أولمبياد طوكيو

سيناريو طائرة مالك ليستر سيتي كاد أن يتكرر.. طائرة دورتموند تنجو من حادث

أحمد الفيشاوي يثير الجدل بسبب زوجته ندى الكامل ..صورة

زوجة جروس تتواجد في مقصورة بتروسبورت لدعم الزمالك..صور

السعر مذهل.. محمد صلاح يتفوق على رونالدو وميسي في القيمة السوقية

هفاجئكم.. كيف ردت نحاتة المنيا على السخرية من تمثال محمد صلاح بمنتدى شباب العالم؟

محمد إيهاب يسطر التاريخ.. توج بذهبية الخطف وبرونزيتين ببطولة العالم

أمير سعودي ينقذ مواطنا من الغرق.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العود سلاحي ليوم الدين.. عازف فلسطيني لم توقفه نيران الاحتلال: أتمنى العيش في مصر.. حوار

هيفاء وهبي تثير ضجة بإطلالة مثيرة.. صور

تعرفي على موديلات 2019 لغرفة المطبخ .. صور

قصر الحصن.. قلعة أبو ظبي تحكي فصولا من تاريخ الإمارات

في دخلة الشتاء .. فناجين صيني بألوان مبهجة .. صور

فيديو

الاستعلامات ترد على تصريحات وزير سياحة لبنان المسيئة.. والأخير يعتذر.. فيديو
خبير: منتدى الشباب منصة تقدم صورة مصر الجديدة للعالم .. فيديو
عمرو خليل: أنا مدمن إنترنت ومراتي كان عندها حق.. فيديو
ملكة جمال اليمن: تبا للسياسة والطائفية..أوقفوا الحرب.. فيديو
طريقة عمل قالب الكيك بالفروتة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟