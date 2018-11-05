عاطف سعداوي: وجاهة التعليم العالي سبب أزمة نظيره الفني



وأضاف سعداوي، خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج «صالة التحرير»، على قناة «صدى البلد»، أن هناك فجوة ما بين سوق العمل وخريجي النظام التعليمي، خاصة مع وجود مجالات عمل كثيرة لا تجد من يعملها بها.



وأكد عاطف سعداوي، الباحث في مركز الأهرام الاستراتيجي، أن التعليم الفني شهد إهمالا شديدا في الفترة الماضية مع الاهتمام بالتعليم العالي، الذي يعد وجاهة اجتماعية، وكان من أحد أسباب تراجع مستوى التعليم الفني.



وأشاد الباحث في مركز الأهرام الاستراتيجي، بطلب بعض المدارس الفنية من الطلاب الملتحقين الحصول على مجموع دراجات أكبر من المتقدمين للثانوية العامة، وهو ما يؤكد على وجود اهتمام كبير بالتعليم الفني، لاسيما وأن نهضة الأمم لن تقوم إلا على هذا القطاع وتلبية رغبات ما يحتاجه سوق العمل.



قال عاطف سعداوي، الباحث في مركز الأهرام الاستراتيجي، إن الحكومة تعمل على تصحيح الخلل الذي استمر سنوات طويلة في التعليم في مصر.