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رياضة

نجم برشلونة: أثبتنا قوتنا في غياب ميسي

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 08:39 م
صدى البلد
أحمد هاني
يرى سيرجي روبيرتو، لاعب برشلونة، أن فريقه يظل قويًا بدون نجمه، ليونيل ميسي، وذلك قبل مواجهة مضيفه، إنتر ميلان، غدًا الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا.

وقال روبيرتو، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الغد: "نحن نعلم أننا لو انتصرنا، سنتأهل في صدارة المجموعة، قدمنا مباراة عظيمة في ويمبلي ضد توتنهام، وسنكرر ذلك في سان سير".

وعن ميسي، أجاب: "هو سعيد لوجوده معنا، رغم أنه لم يحصل على التصريح الطبي، حتى الآن، بالتأكيد كنا خائفين بعد إصابته، فهو الأفضل في العالم، ومن الطبيعي أن نتأثر بغيابه".

وتابع: "نحن فريق كبير جدًا، وأثبتنا أننا أقوياء بدون ميسي، ويمكننا أن نفعل أشياء عظيمة، أظهرنا قدراتنا، ونتطلع لعودته، فبوجوده الفريق يكون أقوى".

وأضاف: "سعيد للغاية بمنح الفرصة للاعبين الشباب، مثل ألينيا، تشومي، وإيانكي، إنهم يساعدون بقية الفريق، ويقومون بعمل رائع".

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