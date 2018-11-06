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برلمان

نائب: السيسي يتخذ إجراءات تتماشى مع اقتراب رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 07:56 ص
منتدى شباب العالم
منتدى شباب العالم
القسم السياسي
قال حمدي بخيت عضو لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب، إن حديث الرئيس وتوصيته بتخصيص مدينة شباب أفريقيا في شرم الشيخ؛ خطوة إيجابية، تتفق مع كون مصر رئيسا للاتحاد الأفريقي لعام 2019، حيث استطاع الرئيس أن يعيد مصر إلى قلب القارة السمراء من جديد منذ توليه مسئولية إدارة البلاد.

وأضاف بخيت في تصريحات لـ"صدي البلد" أن مصر تعد نموذجا يحتذي به في استقبالها لشباب القارة الأفريقية والتحاور معهم، مشيرا إلى أنها تعمل على زيادة التفاهم بين شباب مصر وافريقيا من خلال عقد مؤتمرات وندوات تجمع بينهم.

وأكد عضو اللجنة الأفريقية بالبرلمان، الاهتمام بزيادة الرحلات والمنح الدراسية للشباب الأفريقي، وتوفير سبل الراحة والمعاملة الطيبة لهم، حيث إن هذا الأمر يزيد من التنسيق والتعاون السياسي مع دول القارة، مشيرا إلى أن حجم التعاون التجاري والاقتصادي في تزايد بصورة كبيرة؛ بسبب كل هذه الأمور الإيجابية التي نشهدها حاليا.
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