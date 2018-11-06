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إعدام 45 كيلو حلوى المولد وتحرير 4 محاضر ببني سويف..صور

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 06:00 ص
إعدام 45 كيلو حلوي
إعدام 45 كيلو حلوي المولد
محمد عبد الحليم
نظمت مديرية الصحة ببني سويف حملة مفاجئة على الحلوى بالأسواق .

قام فريق مراقبة الأغذية بإهناسيا بحملة على محلات وأماكن عرض وبيع حلوى المولد النبوي الشريف.

وأسفرت الحملة عن سحب ١٢ عينة من الحلوى المعروضة وأرسلت للتحليل وتم تحرير ٤ محاضر للعاملين غير الحاصلين على شهادات صحية والمنشآت الغير مستوفاه للاشتراطات الصحية .

تم إعدام ٤٥ كجم حلوى غير محتفظة بخواصها الطبيعية وكذلك تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف نشاط مخزنين لوجود خطر داهم على الصحة العامة بهم وعدم وجود ترخيص.
إعدام 45 كيلو حلوى المولد وتحرير 4 محاضر ببني سويف..صور
إعدام 45 كيلو حلوى المولد وتحرير 4 محاضر ببني سويف..صور
إعدام 45 كيلو حلوى المولد وتحرير 4 محاضر ببني سويف..صور
إعدام 45 كيلو حلوى المولد وتحرير 4 محاضر ببني سويف..صور
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