إعدام 45 كيلو حلوى المولد وتحرير 4 محاضر ببني سويف..صور

نظمت مديرية الصحة ببني سويف حملة مفاجئة على الحلوى بالأسواق .
قام فريق مراقبة الأغذية بإهناسيا بحملة على محلات وأماكن عرض وبيع حلوى المولد النبوي الشريف.
وأسفرت الحملة عن سحب ١٢ عينة من الحلوى المعروضة وأرسلت للتحليل وتم تحرير ٤ محاضر للعاملين غير الحاصلين على شهادات صحية والمنشآت الغير مستوفاه للاشتراطات الصحية .
تم إعدام ٤٥ كجم حلوى غير محتفظة بخواصها الطبيعية وكذلك تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف نشاط مخزنين لوجود خطر داهم على الصحة العامة بهم وعدم وجود ترخيص.
قام فريق مراقبة الأغذية بإهناسيا بحملة على محلات وأماكن عرض وبيع حلوى المولد النبوي الشريف.
وأسفرت الحملة عن سحب ١٢ عينة من الحلوى المعروضة وأرسلت للتحليل وتم تحرير ٤ محاضر للعاملين غير الحاصلين على شهادات صحية والمنشآت الغير مستوفاه للاشتراطات الصحية .
تم إعدام ٤٥ كجم حلوى غير محتفظة بخواصها الطبيعية وكذلك تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف نشاط مخزنين لوجود خطر داهم على الصحة العامة بهم وعدم وجود ترخيص.