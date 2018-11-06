إعدام 45 كيلو حلوى المولد وتحرير 4 محاضر ببني سويف..صور

نظمت مديرية الصحة ببني سويف حملة مفاجئة على الحلوى بالأسواق .



قام فريق مراقبة الأغذية بإهناسيا بحملة على محلات وأماكن عرض وبيع حلوى المولد النبوي الشريف.



وأسفرت الحملة عن سحب ١٢ عينة من الحلوى المعروضة وأرسلت للتحليل وتم تحرير ٤ محاضر للعاملين غير الحاصلين على شهادات صحية والمنشآت الغير مستوفاه للاشتراطات الصحية .



تم إعدام ٤٥ كجم حلوى غير محتفظة بخواصها الطبيعية وكذلك تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف نشاط مخزنين لوجود خطر داهم على الصحة العامة بهم وعدم وجود ترخيص.