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اقتصاد

المركزي: 2.65 تريليون جنيه ائتمان بالعملة المحلية مطلوبات في أغسطس 2018

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 03:00 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحيي
ارتفع حجم الائتمان المحلي للبنوك بالعملة المحلية خلال أغسطس الماضي مسجلا 2.65 تريليون جنيه مقابل 2.6 تريليونا في يوليو السابق له بفارق 50 مليار جنيه ومقارنة بـ 2.53 تريليونا في يونيو من نفس العام بزيادة بلغت 120 مليار جنيه.

وذكر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري ان صافي المطلوبات من الحكومة لبنود (الأوراق المالية، الأقراض و الخصم، الودائع) بلغ 1.724 تريليون جنيه في أغسطس الماضي مقابل 1.7 تريليونا في يوليو السابق ومقارنة بـ 1.62 تريليون جنيه في يونيو 2018.

ووصل صافي المطلوبات من القطاع العام لبندي الاقراض والخصم والأوراق المالية لنحو 119.4 مليار جنيه مقابل 116.8 مليار جنيه في يوليو السابق ومقارنة بـ 114.95 مليار جنيه في يونيو 2018.

وبلغت المطلوبات من القطاع الخاص لنفس البندين السابقين بنحو 524.1 مليار جنيه في أغسطس الماضي مقابل 517.543 مليار جنيه ومقارنة بـ 520.3 مليارا في يونيو السابق.

وبلغت أرصدة الائتمان من القطاع العائلي لنحو 277.55 مليار جنيه مقابل 573.4 مليارا في يوليو الماضي ومقارنة بـ 271.752 مليارا في يونيو 2018.
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