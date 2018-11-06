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برلمان

برلماني: تخصيص مدينة لشباب أفريقيا يؤكد الاعتماد عليهم مستقبلا

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 04:58 ص
صدى البلد
القسم السياسي
قال محمود يحيي، عضو اللجنة الأفريقية بمجلس النواب، إن مصر عادت لريادة القارة السمراء، لافتا إلى أن منتدى شباب العالم والأحداث الجارية به بخصوص التعاون مع الدول الأفريقية ومشاركة الخبرات والاهتمام حول استغلال موارد القارة السمراء الاستغلال الأمثل؛ يؤكد هذه الريادة.

وأضاف يحيي في تصريحات لـ"صدى البلد" أن اهتمام الدولة المصرية بالشباب وحرصها على توفير منصات لهم؛ يتم من خلالها التحاور والمشاركة، ما يؤكد اعتمادنا عليهم والتيقن انهم عصب الأمة وأساس التقدم والازدهار، وبالتالي فإن توصية الرئيس السيسي بتخصيص مدينة لشباب أفريقيا بشرم الشيخ؛ تتيح عقد مؤتمرات تناقش فيها أبرز القضايا التي تهم القارة,

وأشار عضو اللجنة الافريقية بالبرلمان، ان هناك العديد من الشباب حاولوا المشاركة في منتدي الشباب ولكن لم تسنح لهم الفرصة بسبب اكتمال العدد، وبالتالي قد يتم تلبية رغباتهم من خلال مشاركتهم في مدينة الشباب والمؤتمرات، مؤكدا اهمية اتخاذ مثل هذه الخطوات ومساهمتها في تقدم وتنمية دول القارة الافريقية.
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