المؤتمر الدولي للأدب المقارن برعاية جامعة القاهرة.. 13 نوفمبر





وفى المحاضرة الأخيرة يستلهم جيزيم ألبيون تجربته الشخصية كأكاديمى دائم الترحال تخرج فى جامعة القاهرة قسم اللغة الانجليزية و حاليا استاذ علم الاجتماع فى جامعة برمنجهام ومحاضر فى جامعات اوروبية و امريكية و يناقش من منظور شخصى مسألة القيم فى الانسانيات والعلوم الاجتماعية. كما تقام احتفالية ثقافية فى ختام المؤتمر تستضيفها مكتبة القاهرة.

يقيم قسم اللغة الانجليزية، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور أحمد الشربينى عميد كلية الآداب والدكتورة مها السعيد رئيس قسم اللغة الانجليزية وآدابها، مؤتمره الدولى الرابع عشر للأدب المقارن وعنوانه الكتابة عبر الحدود من13- 15 نوفمبر الجارى.ويناقش المؤتمر مفهوم الحدود فى عالمنا المعاصر خاصة فى ظل العولمة والتقدم التكنولوجى الهائل ووسائل التواصل الاجتماعى واسعة الانتشار وأثر ذلك كله على الحدود بمفهومها الحقيقى المادى أو المتخيل أو النفسى.ويطرح المؤتمر من خلال 165 ورقة بحثية يقدمها باحثون وباحثات من مصر وايطاليا واسبانيا وتركيا والولايات المتحدة والسعودية و ليتوانيا والهند وفرنسا و النمسا و رومانيا تجليات الحدود فى دراسات اللغة و الأدب والترجمة والفنون البصرية و فنون الأداء التى اتجهت مؤخرا الى النظر فى تشابك الحدود و تقاطعها سواء كانت تلك التى تتعلق باللغة أو العرق أو الطبقة الاجتماعية أو النوع وما أسفر عنه ذلك من دراسات بينية تجمع بين عدة مباحث أو دراسات قائمة على تعدد الوسائط أو اخرى تعنى بالتعددية اللغوية.ويشهد المؤتمر ثلاث محاضرات رئيسية على مدى ثلاثة أيام، الأولى يلقيها الروائى الكبير ابراهيم عبد المجيد وعنوانها لماذا تعبر الكتابة الحدود ويتناول فى محاضرته ما يجب ان تتمتع به الكتابة الابداعية لتكون جديرة بعبور الحدود الجغرافية و الثقافية و الاّليات المطلوبة. و يلقى المحاضرة الثانية اوميد توفيجيان المحاضر بالجامعة الامريكية فى القاهرة و جامعة سيدنى والذى يستعرض لونا ابداعيا جديدا من الكتابة يتجاوز الأنواع الأدبية المألوفة من أدب المنفى أو أدب الشتات أو ادب ما بعد التحرر من الاستعمار.