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برلمان

وفد من المحافظين يزور مصابي حادث المنيا

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 09:04 م
صدى البلد
معتز الخصوصي
قام وفد من حزب "المحافظين" بزيارة مصابي حادث المنيا الإرهابي بمستشفى الشيخ زايد التخصصي للاطمئنان عليهم والاستماع إلى طلباتهم وتقديم الدعم المعنوي لأسر الضحايا.

وأكد خالد خطاب، أمين عام محافظة الجيزة لحزب المحافظين، أن جميع الإصابات أعيرة نارية وأن المصابين يتلقون الرعاية الطبية المناسبة بناءا على شهادتهم وهم نحو 16 حالة منهم 8 حالات في العناية المركزة مع استقرار حالاتهم.

قام بالزيارة كلا من عبود خضر أمين التنظيم بأمانه الجيزة والسيد خالد سامي أمين لجنة التعليم والدكتورة منى سلطان أمينة المرأة بالجيزة والتقوا بأسر المصابين وبعض القيادات الدينية المسيحية بالمنيا وقدموا تمنياتهم للمصابين بالشفاء العاجل وقدموا واجب العزاء لأسر الشهداء.
وفد من المحافظين يزور مصابي حادث المنيا
وفد من المحافظين يزور مصابي حادث المنيا
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