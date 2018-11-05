وفاة ممرضة بريطانية داخل سيارة أجرة في دبي.. صور

توفيت ممرضة بريطانية خلال قضائها إجازة مع صديقتها بدبي، بعد أن أصيبت بالمرض خلال سفرها من بريطانيا.



وقالت صحيفة "ديلي ميل"، كانت شارلوت كارتر "متحمسة" لعطلة مع أصدقائها، وكان من المقرر أن تبقى في فندق فايف بالم جميرا بدبي.



ممرضة الصحة العقلية، بدأت تشعر بالمرض على متن الطائرة قبل أن تعاني من أزمة قلبية في سيارة أجرة ، وهي متجهة إلى فندقهم.



وأفادت الصحيفة انه تم نقل الشابة البالغة من العمر 30 عامًا إلى قسم العناية المركزة، وتم إنعاشها عدة مرات لكنها ماتت بشكل مأساوي.



كانت الممرضة طارت مع صديقتها في 29 أكتوبر من مطار جاتويك البريطاني ، وطلبت خلال الرحلة الجوية مجموعة من زجاجات الشمبانيا قبل إقلاعها.



وأصيبت شارلوت بالمرض خلال الرحلة الجوية التي استغرقت سبع ساعات، وتعرضت للسكتة القلبية في سيارة الأجرة و هي في طريقها لرؤية صديقها الذي يعيش في الإمارات.