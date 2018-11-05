العصير فيه سم قاتل.. الفتاة ساعدت خطيبها وصديقه لقتل زوجة أبيها ببورسعيد

كشف ضباط إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بورسعيد برئاسة العقيد محمد غزالة ملابسات العثور على جثة لسيدة في بداية العقد الخامس من عمرها ملقاة بحي الزهور.



ورد بلاغ بالعثور علي جثة سيدة بحي الزهور وبها علامات تشير إلى أن وفاة غير طبيعية، وبإجراء التحريات تبين أن الجثة لـ "رضا ن.ر" 52 سنة ربة منزل مقيمة بدائرة قسم شرطة الضواحي.



وتم تشكيل فريق بحث توصل إلى أن وراء ارتكاب الحادث نجلة زوج المجنى عليها أسماء . س . ح – 25 عام– عاملة وخطيبها عبدالله . س . أ – 33 عام – سائق.وصديقه محمد . م . ح –32 عام – عاطل ، مقيمان بدائرة قسم شرطة الزهور بدافع الانتقام من المجنى عليها لسوء معاملتها للمتهمة الأولى، وبهدف سرقة المجنى عليها نظرًا لمرور الأولى والثانى بضائقة مالية تمنعهما من إتمام الزواج .



وبضبط المتهمين ومواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة مستخدمين الثالث ، وأنهما فى سبيل ذلك قاما باستدراج المجنى عليها ودسا لها السُم بعصير، وضربوها بحجر على رأسها، وقاموا بخنقها بحبل بلاستيكي أعدوه سلفًا فأودى بحياتها، واستوليا على مصوغاتها الذهبية (عدد 2 غويشة ) أرشدوا عن إحداها بعد ببيعها لمحل مصوغات والأخرى كانت بحوزة المتهمة الأولى ، وتم ضبط السيارة المستخدمة.



تم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات بمعرفتها حول الواقعة.