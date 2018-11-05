السيسي وعد بتوفير التمويل لمشروعات المرأة.. حقوقيات: الرئيس صادق فى نوايا دعم المرأة اقتصاديا واجتماعيا وتمكينها يحتاج أفكارا جديدة ووضعا قانونيا

رانيا يحيى: الرئيس أكد أمام العالم دعمه للمرأة

رابحة فتحى: تمكين المرأة يحتاج أفكارا جديدة ووضعا قانونيا

نادية حليم: الرئيس صادق فى نوايا دعم المرأة اقتصاديا واجتماعيا

التمكين الإقتصادى للمرأة من أهم أهداف الرئيس عبد الفتاح السيسى التى يسعى لتنفيذها وينادى بها فى جميع المحافل وهو سبب تقدم الدولة وتطورها ويتم تنفيذ التمكين الاقتصادي للمرأة فى إطار خطة تحقيق "التنمية المستدامة 2030 " التى يعمل عليها المجلس القومى للمرأة، وقام الرئيس فى منتدى شباب العالم بالوعد بتوفير التمويل الذي يمكن المرأة من العمل والاستثمار.وحول هذا الشأن قالت الدكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس القومى للمرأة، إن الرئيس دائمًا ما يتحدث عن المرأة المصرية، وأنها نصف المجتمع وتربى النصف الآخر.أضافت "يحيى"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن توصية الرئيس لها أكثر من جانب فهى لفت نظر العالم إلى أنه يدعم المرأة ويدعم تمكينها اقتصاديًا، وهو ما يعمل عليه المجلس القومى للمرأة منذ فترة طويلة، وأيضًا ذكر الرئيس للمرأة فى هذا المنتدى العالمى يعد تأكيدًا على دورها ويساعدها على الاستثمار.وأكدت أن تنفيذ التوصية يكون تحت مظلة المجلس القومى للمرأة، وأن الرئيس عندما يوعد بشيء ينفذ ويكون الاهتمام أكبر من كافة المؤسسات.وفى نفس السياق قالت رابحة فتحى رئيسة جمعية الحقوقيات المصريات، عن وعد الرئيس عبدالفتاح السيسي للمرأة، أن يكون أحد توصيات منتدى شباب العالم المقام فى مدينة شرم الشيخ للعام الثاني على التوالي، هو توفير التمويل الذى يمكن المرأة من العمل والاستثمار اعتدنا أن الرئيس إذا وعد أوفى.وأضافت فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه قام بالعديد من المشروعات من أجل التمكين الإقتصادى للمرأة .وأكدت أن المجلس القومى للمرأة يعمل على حل مشكلات المرأة وتمكينها اقتصاديا واجتماعيًا وسياسيًا من خلال تشريع القوانين والتوعية بأهمية دور المرأة فى المجتمع.وطالبت بأفكار جديدة للمشروعات التى تقوم بها المرأة وزيادة عدد الشركات الخاصة بها وتوفير وضع قانونى للسيدات فى إدارة الشركات.وفى هذا الإتجاه وصفت الدكتورة نادية حليم، أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية، وعد الرئيس عبدالفتاح السيسي بأنه يعبر عن صدق نوايا الرئيس تجاه المرأة وأنه يحاول بشتى الطرق تمكين المرأة اقتصاديا ًواجتماعيًا.أضافت حليم فى تصريحات خاصة لصدى البلد أن 70% من القروض متناهية الصغر من نصيب المرأة، ولكن نصيبها فى القروض المتوسطة قليل، مؤكدة أن هناك عوامل تعيق المرأة فى الحصول على القروض المتوسطة منها الفقر وضعف المهارات لذلك تتجه للقروض متناهية الصغر.أشارت حليم لدور المجلس القومى للمرأة وقالت إنه جهة تشريعية هامة ويقوم بدور كبير من خلال تدريب النساء على الإدارة، ووضع دراسة جدوى للمشروعات وطرق تسويق المنتجات.