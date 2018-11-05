أحمد موسى: الرئيس السيسي يسعى لنسف نظام التعليم القديم.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحاول نسف نظام التعليم القديم واستبداله بآخر يعتمد على بناء الشخصية، وسيؤدي إلى بناء وطن.



وأضاف موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، على قناة «صدى البلد»، أن الرئيس حضر جلسة عن التعليم بحضور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وطارق شوقي وزير التربية والتعليم.



وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن التحدي الذي نادى به الرئيس عبد الفتاح السيسي هو ضرورة المحافظة على البلاد.



وكشف موسى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كل همه خلال الفترة الماضية الدولة والوطن والشعب، وكيف يظل الشعب متماسكا.