ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

أحمد موسى: الرئيس السيسي يسعى لنسف نظام التعليم القديم.. فيديو

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 09:02 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحاول نسف نظام التعليم القديم واستبداله بآخر يعتمد على بناء الشخصية، وسيؤدي إلى بناء وطن.

وأضاف موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، على قناة «صدى البلد»، أن الرئيس حضر جلسة عن التعليم بحضور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وطارق شوقي وزير التربية والتعليم.

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن التحدي الذي نادى به الرئيس عبد الفتاح السيسي هو ضرورة المحافظة على البلاد.

وكشف موسى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كل همه خلال الفترة الماضية الدولة والوطن والشعب، وكيف يظل الشعب متماسكا.
loading...

ترشيحاتنا

السيسي: هنعمل 250 ألف فصل ونوفر الـ 130 مليار جنيه

بالصورة.. الإعلامية ريهام سعيد تساند منى عراقي في محنتها بعد حبسها

هفاجئكم.. كيف ردت نحاتة المنيا على السخرية من تمثال محمد صلاح بمنتدى شباب العالم؟

تهرب من زوجها بعد 60 يوم زواج

الكشف عن سبب تحطم الطائرة الإندونيسية في البحر

تعرف على سر تحويل كارتيرون مدرب الأهلى للتحقيق قبل نهائى أفريقيا

CAF يغرم الأهلي ويوقف أزارو قبل النهائى الإفريقى أمام الترجى

مخرج كلبش يطلب ممثلين للمشاركة بالجزء الثالث

أمين الفتوى يوضح هل رسم البورتريه للإنسان حرام.. فيديو

وفاة ممرضة بريطانية داخل سيارة أجرة في دبي.. صور

السيسي يكرم حفيد مانديلا ونجل الشيخ زايد في منتدى شباب العالم.. فيديو

اتحاد الكرة: تأهل أول كل مجموعة بالقسم الثاني مباشرة للدوري الممتاز

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العود سلاحي ليوم الدين.. عازف فلسطيني لم توقفه نيران الاحتلال: أتمنى العيش في مصر.. حوار

هيفاء وهبي تثير ضجة بإطلالة مثيرة.. صور

تعرفي على موديلات 2019 لغرفة المطبخ .. صور

قصر الحصن.. قلعة أبو ظبي تحكي فصولا من تاريخ الإمارات

في دخلة الشتاء .. فناجين صيني بألوان مبهجة .. صور

فيديو

الاستعلامات ترد على تصريحات وزير سياحة لبنان المسيئة.. والأخير يعتذر.. فيديو
خبير: منتدى الشباب منصة تقدم صورة مصر الجديدة للعالم .. فيديو
عمرو خليل: أنا مدمن إنترنت ومراتي كان عندها حق.. فيديو
ملكة جمال اليمن: تبا للسياسة والطائفية..أوقفوا الحرب.. فيديو
طريقة عمل قالب الكيك بالفروتة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟