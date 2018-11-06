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اقتصاد

انخفاض حصيلة الإيرادات الأخرى لـ16.5 مليار جنيه بأول شهرين من العام المالي

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 05:59 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحيي
تراجعت حصيلة الإيرادات الأخري لـ16.5 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتي أغسطس من العام المالي الجاري مقابل 18.6 مليار بنفس الفترة من العام المالي الماضي بفارق 2.1 مليار جنيه.

وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية ان حصيلة بيع السلع و الخدمات ارتفعت إلي 6.2 مليار جنيه في أول شهرين من العام المالي الجاري ومقارنة بـ 3.043 مليار جنيه بنفس الفترة المناظرة من العام السابق له.

وسجلت حصيلة التعويضات والغرامات نحو 143 مليون جنيه في الفترة من يوليو حتي أغسطس من العام المالي الجاري ومقارنة بـ 15 مليون جنيه بنفس الفترة من العام السابق له، فيما وصلت حصيلة التحويلات الاختيارية لـ 89 مليونا مقارنة بـ77 مليون جنيه في الفترة من يوليو حتي أغسطس من العام المالي الماضي.
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