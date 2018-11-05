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رياضة

إبراهيموفيتش: الدوري الإنجليزي مُبالغ فيه وأخبروني بألا أذهب إلى إنجلترا

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 09:11 م
صدى البلد
أحمد هاني
يرى النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم لوس أنجلوس جالاكسي، أن الدوري الإنجليزي الممتاز مبالغ فيه.

وقال إبراهيموفيتش، في تصريحات نشرتها شبكة فوتبول الإيطالية: "خضت مسيرة طويلة قبل انتقالي إلى الدوري الإنجليزي، أنواع مختلفة من البلدان، وأنواع مختلفة من الأندية".

وأضاف: "الناس أخبروني بألا أذهب إلى إنجلترا لأنه إذا فشلت هناك سيقولون دائمًا أنني لم أكن جيدًا بدرجة كافية، كان الجميع ضد هذه الخطوة، ولكن هذا منحني حافزًا قويًا، أعطاني الأدرينالين".

وواصل: "لقد أعجبت بالدوري الإنجليزي، وجدته مثيرًا للغاية، يحظى بالكثير من الاهتمام، على الرغم من أنني أشعر أنها بطولة مبالغ في تقدير جودتها، من حيث الجودة الفردية والشق الفني".

يذكر أن النجم السويدي لعب في البريميرليج لصالح فريق مانشستر يونايتد في الفترة بين 2016 و2018 قبل أن يتجه إلى الدوري الأمريكي.

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