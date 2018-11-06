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برلمان

نائب: التوك توك دخل مصر لأغراض شخصية ويجب على الحكومة إعادة النظر فيه

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 03:00 ص
صدى البلد
عبد الرحمن سرحان
أكد عبد الحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية، بالبرلمان، أنه كان من الخطأ دخول التوك توك إلى مصر، مضيفًا بأنه لم يدخل سوى لمصالح بعض الأفراد التي تتعلق بالاستيراد وقطع الغيار.

وأوضح "كمال" في تصريحات لـ "صدى البلد" أن التوك توك لا يمكن أن يرتقي لمركبة آمنة؛ لما يتسبب فيه من حوادث، وتكدس مروري وعدم وجود خط سير محدد له.

وأضاف عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مشكلة التوك توك، تحتاج إلى رؤية من جانب الحكومة ونظرة متعمقة لبحث أصول السبب في وجود تلك المركبات اقتصاديًا وسياسيًا، مشددًا على ضرورة إيجاد حل عاجل، خاصة وأنها ليست مشكلة منفردة بذاتها، وإنما متصلة بالعديد من الملفات التي يجب مراعاتها.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد صرح، خلال كلمته بجلسة "كيف نبني قادة المستقبل"، على هامش منتدى شباب العالم، بأن الـ"توك توك" سبب مشكلة كبيرة جدًا في مصر، منها أنه ساعد على عدم ممارسة الشباب للرياضة، ما أدى إلى زيادة أوزانهم في سن الـ30، ما اعتبره خطرا كبيرا على صحة الشباب.
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