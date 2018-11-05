نشوى مصطفى تكشف آخر تطورات الحالة الصحية لمدير المسرح الكوميدي

نشرت الفنانة نشوى مصطفى تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر تطمئن فيه الجمهور على الحالة الصحية للمنتج الفنى أحمد السيد مدير المسرح الكوميدى والذى تعرض لوعكة صحية شديدة دخل على إثرها غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات.



وقالت نشوى مصطفى : "يا أصدقائى.. النهارده عرفت من ابن أخونا الغالى أحمد السيد، إنه الحمد لله اتنقل من العناية المركزة لغرفة عادية - بس لسه الزيارة ممنوعة - نواصل دعواتنا ليه إن ربنا يتم شفاه ويعافيه ويرجع أحسن من الأول بإذن الله - أنا قلت زى ما اطمنت اطمنكم".



يذكر أن آخر أعمال الفنانة نشوى مصطفى كانت مسرحية "سيلفى مع الموت" والتى حققت نجاحا كبيرا عند عرضها.