ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

نشوى مصطفى تكشف آخر تطورات الحالة الصحية لمدير المسرح الكوميدي

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 09:47 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة نشوى مصطفى تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر تطمئن فيه الجمهور على الحالة الصحية للمنتج الفنى أحمد السيد مدير المسرح الكوميدى والذى تعرض لوعكة صحية شديدة دخل على إثرها غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات.

وقالت نشوى مصطفى : "يا أصدقائى.. النهارده عرفت من ابن أخونا الغالى أحمد السيد، إنه الحمد لله اتنقل من العناية المركزة لغرفة عادية - بس لسه الزيارة ممنوعة - نواصل دعواتنا ليه إن ربنا يتم شفاه ويعافيه ويرجع أحسن من الأول بإذن الله - أنا قلت زى ما اطمنت اطمنكم".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نشوى مصطفى كانت مسرحية "سيلفى مع الموت" والتى حققت نجاحا كبيرا عند عرضها.
loading...

ترشيحاتنا

سكان العبور: نعاني من السرقة والتحرش وحياتنا جحيم بسبب القهاوي ..فيديو

وسائل الإعلام الأمريكية ترفض بث إعلان لحملة ترامب.. فيديو

فعاليات الجلسة الختامية لمحاكاة القمة العربية الأفريقية بحضور السيسي.. فيديو

الكشف عن سبب تحطم الطائرة الإندونيسية في البحر

تعليق صادم لـ حسن المستكاوى بعد قرار إيقاف وليد ازارو

ملكة جمال اليمن: تبا للسياسة والطائفية..أوقفوا الحرب.. فيديو

بالصورة.. الإعلامية ريهام سعيد تساند منى عراقي في محنتها بعد حبسها

تهرب من زوجها بعد 60 يوم زواج

رسالة مؤثرة من أبو تريكة إلى جماهير الأهلي والترجي قبل مباراة الجمعة

الخطيب يتوجه إلى ألمانيا بعد مواجهة الترجي

الهند تمنع الصلاة في مسجد تاج محل وتقطع المياه عن الخزانات

رئيس جهاز مدينة العبور ينفي قطع المياه عن المدينة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع عنان سترى نفسك لحظة ولادتك.. طالبة بالإسكندرية توثق الثواني الأولى بعد الولادة.. صور

عمر خيرت يتألق في مهرجان الموسيقى العربية .. صور

العود سلاحي ليوم الدين.. عازف فلسطيني لم توقفه نيران الاحتلال: أتمنى العيش في مصر.. حوار

هيفاء وهبي تثير ضجة بإطلالة مثيرة.. صور

تعرفي على موديلات 2019 لغرفة المطبخ .. صور

فيديو

النيابة الإدارية تعلن موعد الانتهاء من تحقيقات وفاة طبيبة مستشفى المطرية
الاستعلامات ترد على تصريحات وزير سياحة لبنان المسيئة.. والأخير يعتذر.. فيديو
خبير: منتدى الشباب منصة تقدم صورة مصر الجديدة للعالم .. فيديو
عمرو خليل: أنا مدمن إنترنت ومراتي كان عندها حق.. فيديو
ملكة جمال اليمن: تبا للسياسة والطائفية..أوقفوا الحرب.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟