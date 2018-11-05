غدا .. مدحت صالح و كارلا رميا على المسرح الكبير بالأوبرا

عشاق الطرب الأصيل من رواد مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية السابع و العشرين على موعد مع امسية فنية من الطراز الفريد وذلك فى الثامنة مساء الثلاثاء 6 نوفمبر بالمسرح الكبير لدار الأوبرا تحمل عنوان (الزمن الجميل) وتتضمن فاصلين الأول يضم باقة من أروع أغانى وألحان عمالقة الفن اللبنانى تتغنى بها لأول مرة فى المهرجان الفنانة اللبنانيه كارلا رميا بمشاركة عازف الكمان أندريه سويد بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أندريا الحاج.



أما الفاصل الثانى فيحييه النجم مدحت صالح بمشاركة عازف البيانو عمرو سليم ومصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد الموجى حيث يشدو بمجموعة من أجمل أغانيه الخاصة بالاضافة للعديد من أغانى الزمان الجميل ويسبقه فقرة غنائية للموهبة الشابة فرح الموجي . وعلي مسرح معهد الموسيقي العربية تقدم فرقة كروماتكس للموسيقي و الغناء حفلا بقيادة المايسترو احمد يسري يتضمن مجموعة متنوعة من اشهر الأغاني التراثية والمعاصرة .



وعلى الجانب الأخر وبالمسرح الصغير يختتم مؤتمر الموسيقى العربية جلساته فتعقد الجلسة الأولى فى العاشرة صباحا ومحورها بعنوان (تجارب أداء الموسيقى العربية بين الواقع العربى والعالمى ) ومقررها الأب د.يوسف طنوس "لبنان" وفى الثانية عشرة والنصف تعقد الجلسة الثانية ومحورها عن دور (النقد فى تشكيل واقع الموسيقى العربية عربيا وعالميا) ومقررها د.زين نصار .