البنك الدولي: توقعات بمساهمة أطفال غزة بنسبة 55% من قوى الاقتصاد الفلسطيني

توقعت مجموعة البنك الدولي أن تصل نسبة مساهمة انتاجية الأطفال المولودين بقطاع غزة في الاقتصاد بنسبة 55% من قوى الإنتاج في حال تمتعهم بقدر متكامل من التعليم والصحة الجيدين.



وقالت مجموعة البنك عبر تقرير صادر عنها اليوم، أنه وفقا لمؤشر رأس المال البشري الجديد الذي أطلقه البنك بنهاية أكتوبر الماضي، أنه بالرغم من حالة الانتكاسة التي تعرض لها الاقتصاد الفلسطيني بسبب ارتفاع دائرة الصراع و الهشاشة المستمرة، إلا أنه يمكن الحد من تلك الآثار السلبية حال الاستثمار في البشر هناك.



وذكر التقرير أن ذلك الاستثمار سيساعد في إعداد الشباب الفلسطيني لوظائف المستقبل مما يساهم في التطور التكنولوجي خصوصا بقطاعي التعليم والصحة لينعكس على الإنتاجية في النهاية.

