الرئيس السيسي يوصي بتخصيص مدينة شباب أفريقيا في شرم الشيخ.. والنواب: مصر نموذج يحتذى به في رعايتها لعصب الأمة.. وتخصيص مكان لهم يؤكد الاعتماد عليهم مستقبلا

حمدي بخيت: مصر نموذج يحتذى به في استقبال والاهتمام بشباب أفريقيا

محمود يحيي: تخصيص مدينة لشباب أفريقيا يؤكد الاعتماد عليهم مستقبلا

آمنة نصير: العلاقات مع دول القارة السمراء تشهد تحسنا كبيرا



باعتبارهم عصب الدول التي تقوم وتعتمد عليهم في طريق التنمية والتقدم؛ دائما ما تعطي الدولة المصرية الشباب الاهتمام الكافي، وتفعل دورهم فى مختلف المجالات، وتدمجهم في قطاع العمل والاستثمار؛ باعتبارهم عمود أساسي تستند عليه الدولة من أجل مستقبل أفضل.



الرئيس عبد الفتاح السيسي، أوصى بتخصيص مدينة لشباب أفريقيا في شرم الشيخ، وذلك خلال كلمته بجلسة "كيف نبني قادة المستقبل"، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم.



وفي هذا الصدد قال حمدي بخيت عضو لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، إن حديث الرئيس وتوصيته بتخصيص مدينة شباب افريقيا، خطوة إيجابية تتفق مع كون مصر رئيسة الاتحاد الافريقي لعام 2019، حيث استطاع الرئيس السيسي أن يعيد مصر إلى قلب القارة السمراء من جديد منذ توليه مسئولية إدارة البلاد.



وأضاف بخيت إن مصر تعد نموذجا يحتذي به في استقبالها لشباب القارة الأفريقية والتحاور معهم، مشيرا إلى أنها تعمل علي زيادة التفاهم بينهم وبين شباب أفريقيا من خلال عقد مؤتمرات وندوات تجمع بينهم.



وأكد عضو اللجنة الافريقية بالبرلمان، ضرورة الاهتمام بزيادة الرحلات والمنح الدراسية للشباب الأفريقي، وتوفير سبل الراحة والمعاملة الطيبة لهم، حيث إن هذا الأمر سيزيد من التنسيق والتعاون السياسي مع دول القارة، مشيرا إلى أن حجم التعاون التجاري والاقتصادي في تزايد بصورة كبيرة؛ بسبب كل هذه الأمور الإيجابية التي نشهدها حاليا.



من جانبه قال محمود يحيي عضو اللجنة الأفريقية بمجلس النواب، إن مصر عادت لريادة أفريقيا، مشيرا إلى أن منتدي شباب العالم والاحداث الجارية به بخصوص التعاون مع الدول الافريقية ومشاركة الخبرات والاهتمام حول استغلال موارد القارة السمراء الاستغلال الأمثل، تؤكد هذه الريادة.



وأضاف يحيي أن اهتمام الدولة المصرية بالشباب وحرصها علي توفير منصات لهم يتم من خلالها التحاور والمشاركة بينهم؛ يؤكد اعتمادنا عليهم والتيقن بأنهم عصب الأمة واساس التقدم والازدهار، وبالتالي فإن توصية الرئيس بتخصيص مدينة لشباب أفريقيا بشرم الشيخ؛ تتيح عقد مؤتمرات تناقش فيها أبرز القضايا التي تهم القارة.



وأشار عضو اللجنة الافريقية بالبرلمان، ان هناك العديد من الشباب حاولوا المشاركة في منتدي الشباب ولكن لم تسنح لهم الفرصة؛ بسبب اكتمال العدد، وبالتالي قد يتم تلبية رغباتهم من خلال مشاركتهم في مدينة الشباب والمؤتمرات، مؤكدا اهمية اتخاذ هذه الخطوات ومساهمتها في تقدم وتنمية دول القارة الافريقية



فيما قالت آمنة نصير عضو لجنة الشئون الأفريقيه بالبرلمان، إن العلاقة بين مصر وافريقيا تشهد تطورا كبيرا، خاصة بعد منتدى شباب العالم المنعقد بمدينة شرم الشيخ؛ وذلك بسبب مشاركة الشباب بعضهم الفكر، وتبادل الأفكار بينهم، والحث على تقديم كل منهم شيئا إيجابيا يهدف لتنمية بلده.



وأشادت بتوصية الرئيس السيسي بتخصيص مدينة لشباب أفريقيا بشرم الشيخ، مشيرة إلى أنه سيتم فيها تبادل الخبرات وتقوية العلاقات، والتفكير بشأن استغلال موارد هذه البلاد والخيرات استغلالا جيدا.



واشارت عضو لجنة الشئون الافريقية بالبرلمان، إلى انه بجانب تقوية العلاقات مع افريقيا وزيادة نشاطات العمل وضخ العديد من الاستثمارات بها؛ تم إرسال رسالة للعالم أجمع أن مصر بلد الامن والسلام والتحاور لحل المنازعات.



وأكدت نصير انه خلال زياراتها للدول الافريقية وجدت انهم يعتبرون مصر من أهم الدول بالنسبة لهم، وتم تأكيد ذلك بزيارة الرئيس السيسي والشخصيات الهامة لهم؛ لبحث وتعزيز سبل التعاون، مشيرة الي أنها تأمل بمزيد من التعاون المشترك في جميع المجالات والاستفادة من خبرات القارة السمراء حتي تعود العلاقة مثل ما كانت في عهد عبدالناصر.