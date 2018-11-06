التموين: غدا إيقاف 5 ملايين بطاقة لم تصحح بياناتها

قال الدكتور علي المصليحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن وزارته ستبدأ اعتبارا من غد الأربعاء، تفعيل قرار إيقاف البطاقات التموينية لمن تخلف عن تعديل بياناته الخاصة بالمواليد بعد انتهاء مهلة الـ 5 أيام والتي سبق الاعلان عنها منذ بداية الأسبوع الماضي.



وأكد " المصيلحي" في تصريحات له، أن عملية الايقاف ستشمل حظر صرف المقررات التموينية للبطاقات الموقوفة و المحددة بـ5 ملايين بطاقة ينتظر تصحيحها من إجمالي 30 مليون بطاقة



وأشار وزير التموين إلي أن من تقرر ايقاف بطاقته ليس أمامه سوي تقديم طلبا جديدا بإصدارها.



يشار إلي أن وزير التموين سبق له التصريح بأن هناك عدة مشاكل في عملية تسجيل البطاقات التموينية خصوصا المسافرين و المتوفين، معتبرا ان الوزارة تقوم بعملية تنقية البطاقات التموينية ضمن اجراءات توصيل الدعم لمستحقيه وتقليل الاعباء علي الخزانة العامة للدولة.