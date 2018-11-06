حقوقيون يتحدثون عن موافقة الرئيس على تعديل قانون الجمعيات الأهلية.. حافظ أبو سعدة وأحمد فوقي يفندان أوجه العوار وطرق الحل.. وداليا زيادة تدعو لتطبيق الحالي أولا لاكتشاف العيوب وتصويبها عبر البرلمان

حافظ أبو سعدة: القانون يحتاج للكثير من التعديل

أحمد فوقي: موافقة الرئيس على تعديله انتصار للمجتمع المدني

داليا زيادة: ليس به عوار.. ويجب تطبيقه أولا لاكتشاف العيوب



أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، موافقته على تشكيل لجنة، وإجراء حوار مجتمعي حول قانون الجمعيات الأهلية، وأن تعيد الجهات المعنية فى الدولة تقديم القانون مرة أخرى إلى مجلس النواب.



جاء ذلك خلال إجابة الرئيس السيسى على سؤال لفتاة، خلال لقائه بعدد من الشباب المصريين والأجانب، على هامش منتدى شباب العالم 2018 بمدينة شرم الشيخ، وهو الأمر الذي رحب به حقوقيون، خاصة وأن هناك الكثير من التعديلات على قانون الجديد، كما أن المجلس القومي لحقوق الإنسان أصدر تعديلات عليه منذ عامين.



الدكتور حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، قال إن الجمعيات الأهلية- العصب الرئيسي للمشاركة السياسية - ركيزة أساسية من ركائز الديمقراطية وأحد أعمدتها، وتتعرض لقيود قانونية شديدة، وبموجب هذه القيود؛ يصادر الحق في تكوين الجمعيات، وهو ما يشكل انتهاكا للدستور المصري والمواثيق الدولية المصدقة عليها الحكومة/ والتي تضمن وتكفل هذا الحق.



وأوضح أبو سعدة أن قانون الجمعيات الأهلية الأخير أيضا يتضمن مجموعة من الانتهاكات للحق في التجمع والتنظيم، كالتالي:



أولًا: المادة الثالثة تنص على أن "يشترط لإنشاء الجمعية أن يكون لها نظام أساسي مكتوب يتفق مع نموذج النظام الأساسي الذي تحدده اللائحة التنفيذية، وموقع عليه من جميع المؤسسين، وأن تتخذ لمركز إداريتها في جمهورية مصر العربية مقرًا مستقلًا عن باقي الجمعيات أو الأشخاص الأخرى، وأن يكون ملائمًا لممارسة نشاطها، وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن النظام الأساسي لكل جمعية النص علي التزامها باحترام الدستور والقوانين وعدم الإخلال بالأمن القومي والنظام العام والآداب العامة أو عدم أي منها"؛ بالتالي فهي تجعل النظام الأساسي الذي تضعه الوزارة إلزاميا ؛ فتلزم الجمعية بأن يكون نظامها الأساسي متفق مع نموذج النظام الأساسي المرفق بالقانون ؛ وهذا أمر غير دستوري ؛ فالأعضاء لهم مطلق الحرية في وضع النظام الأساسي الذي يريدونه بشرط أن يكون متفقا مع القانون.



ثانيًا: تنص ذات المادة السابقة على أن يكون للجمعية مقرا مستقرا وهو أمر يدعو للتساؤل حول تفسير المقر المستقر وعدم وضع ضوابط تحكم هذا الأمر لأنه يترك الأمر للائحة التنفيذية التي يمكن أن تغل يد المؤسسين تحت حجة المقر المستقل، وبالتالي نلاحظ أن هذا الأمر يمثل قيد على القائمين على الجمعية في حالة نقل مقر الجمعية من مكان لأخر.



ثالثًا: نصت المادة الرابعة على انه ” يشترط في عضو الجمعية المؤسس أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء بحسب الأحوال أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، ولم يصدر ضده حكم نهائي بعقوبة جنائية أو مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره"؛ وهو الأمر الذي يجعل تشكيل الجمعية مرهون بالسجل الجنائي للعاملين بها.



رابعًا: ذكرت المادة الثامنة من القانون في أحد فقراتها أنه "وما يفيد سداد رسم لا يجاوز مقداره 10 آلاف جنيه مقابل قيد نظام الجمعية في السجل الخاص بالجهة الإدارية تؤول حصيلته إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية"، وهو مبلغ مبالغ فيه على الراغبين في العمل الأهلي والتطوعي وخدمة المجتمع مما يجعل تأسيس الجمعيات أمرا مكلف للعديد من الفئات الاجتماعية.



خامسًا: نصت المادة التاسعة في فقرتها الأولى على يسلم طالب تأسيس الجمعية إيصالا يدل على استلام إخطاره يبين فيه ساعة.



فيما اشار الحقوقي أحمد فوقي رئيس مؤسسة مصر السلام والتنمية وحقوق الإنسان، إلى أن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة تعديل قانون الجمعيات الأهلية بمنتدى شباب العالم؛ هو انتصار لمنظمات المجتمع المدني.



وأضاف أن منظمات المجتمع المدني المصري تثمن غاليا رؤية الرئيس للمشاركة في النهوض بالوطن وتوحيد الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية وتحسين حالة حقوق الإنسان.



ودعا "فوقي" المجتمع المدني إلى ضرورة عقد حوار مجتمعي؛ لطرح آليات لتعديل القانون الحالي وتقديم مقترحات للسلطة التشريعية، مطالبا رئاسة الجمهورية بضرورة الحوار الوطني الشامل بين الحكومة والمواطنين لدعم خطط التنمية.



بينما كان للناشطة الحقوقية داليا زيادة رأي آخر، وهو أن قانون الجمعيات الجديد ليس بحاجة إلى تعديل، ولكنه فقط بحاجة إلى التنفيذ، حيث قالت: "لقد صدق الرئيس على القانون بالفعل، وقام البرلمان بتمريره بأغلبية الأصوات، ولم يتبق سوى أن يقوم رئيس الوزراء بإعداد اللائحة التنفيذية والبدء في تطبيقه، وهذه الخطوة للأسف تأخرت كثيرًا، وكان من المفترض أن تحدث منذ أبريل 2017، أي خلال ستين يوم من تصديق الرئيس السيسي على القانون".



وأكدت زيادة أنها ترى أن القانون ليس به "عوار" ، فهذا القانون هو نتاج 5 سنوات من مفاوضات بين وزارة التضامن والمجتمع المدني، وجلسات حوار مجتمعي في جميع أنحاء مصر، ونقاشات قانونية دامت أكثر من عامين داخل البرلمان، وسجالات إعلامية صاخبة، هذا مجهود سنوات، وتعديله أو إعادة فتح حوار بشأنه لن يصل بنا إلى شيء، وسيبرر استمرار مئات الجمعيات والمؤسسات المخالفة في عملها، والتي أساءت بدورها للمجتمع المدني ككل، خصوصًا المؤسسات الحقوقية المسجلة بشكل رسمي والتي تريد أن تواصل عملها لخدمة المجتمع وما زالت عالقة بين قانون لم يتم تطبيقه بعد وبين وصمة عار تلاحقها بسبب بعض المخالفين للقانون والذين يضغطون بكل ما أوتوا من قوة لاستمرار الوضع على ما هو عليه لأنهم أصلًا ضد فكرة الخضوع لأي قانون بأي شكل.



وأشارت إلى أن أفضل طريقة لاكتشاف أي "مشكلات" في القانون؛ هي أن نبدأ في تنفيذه، وبعد التنفيذ نبدأ في تقييم التجربة، والبرلمان موجود، يمكننا اللجوء له في أي وقت بعد ذلك؛ لإجراء التعديل الذي نريده.