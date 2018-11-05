محافظ أسيوط يبحث مع نقيب الفلاحين حل مشاكل المزارعين

أكد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، على الدور الهام الذى تلعبه الزراعة فى الدخل القومى وفى تحقيق الامن الغذائى وتوفير الخامات اللازمة للعديد من الصناعات الهامة نظرا لما تمثله الصادرات الزراعية فى تحسين ميزان المدفوعات، مشيدا بمشروعات التنمية الزراعية العملاقة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى منها مشروعات التنمية الزراعية فى مختلف المحافظات ومشروعات الثروة الحيوانية والاستزراع السمكى بالاضافة الى الجهود التى تتم للنهوض بأحوال الفلاح المصرى باعتباره ركيزة القطاع.



جاء ذلك خلال لقائه نقيب الفلاحين بالمحافظة حسين عبد المعطى وبعض أعضاء النقابة لبحث بعض المشكلات العامة التى تواجه الفلاحين والمزارعين بالمحافظة ومنها توفير بعض سلالات محصول القمح والتى يقبل الفلاحون على زراعتها وحل مشكلة تدعيم سدود الاعاقة الخاصة بالسيول بقرية النزلة المستجدة بمركز ساحل سليم.



وأعلن المحافظ – خلال اللقاء – عن توزيع 21 معدة " فرامة " مهداة من وزارة البيئة على مراكز المحافظة المختلفة للمساهمة فى تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية والقضاء على الحرق المكشوف ونجاح مبادرة تحويل قش الذرة الى سماد عضوى " كمبوست" وعلف حيوانى " سيلاج " بالتنسيق مع أساتذة كلية الزراعة بجامعة أسيوط ووحدة المخلفات الصلبة بالمحافظة وتوزيع كميات من نواتج الفرم على الفلاحين للاستفادة منها وتحرير المحاضر للمخالفين، لافتا الى المضى قدما فى تقنين أوضاع واضعى اليد على أراضى أملاك الدولة والأراضي الزراعية لمن تقدموا بطلبات تقنين وتمت مراجعتها وفحصها والبدء فى أعمال البت والتسعير وفقا للقوانين المنظمة لذلك والاسراع فى تنفيذ قرارات الازالة للتعديات الصارخة بالقرى والنجوع واسترداد حق الشعب .



وأشاد المحافظ بأهمية وجودة بعض المحاصيل الزراعية التى تمثل مصدر دخل كبير للمزارعين بالمحافظة ومنها محصول الرمان وبعض الفاكهة والخضروات والتى تجود زراعتها بالمحافظة وتحتل مرتبة متقدمة فى الانتاجية ويتم تصديرها لمختلف دول العالم مؤكدا على تذليل كافة العقبات التى تواجه المزارعين والتنسيق مع مديريتى الزراعة والرى للاستمرار فى أعمال تطهير الترع والقنوات لتحسين أحوال الرى والتوسع فى استصلاح اراض جديدة.



ووجه نقيب الفلاحين رسالة دعم للمحافظ فى مجهوداته لمواجهة الحرق المكشوف وتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية وفرمها باستخدام مفارم المحافظة مشيرا الى تبنيه حل المشكلات الزراعية التى تواجه الفلاحين وفتح قنوات وجسور التواصل معهم لدراسة طلباتهم ومقترحاتهم وتذليل كافة العقبات .



