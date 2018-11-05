العشري يهنئ لاعبي الزمالك عقب فوزهم أمام حرس الحدود

حرص طارق العشري المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي حرس الحدود على توجيه التهنئة للاعبي الزمالك بعد الفوز على فريقه في مباراة الجولة الثالثة عشرة للدوري، موضحا أنه يحيى لاعبي الفريق على الأداء القوي في المباراة.



وأشار العشري إلى أن ركلة الجزاء ليست صحيحة ولها تأثير على المباراة ونتيجتها، كما أن الزمالك ليس في حاجة لاحتساب ركلة جزاء غير صحيحة، مشيرا إلى أن الحكم عنصر من اللعبة ومن الوارد أن يخطئ.



وشدد المدير الفني للفريق على أن الحدود تأثر بخروج موسيس صاحب الهدف لأنه كان له دور كبير في المباراة قبل خروجه، وأضاف أن إمام عاشور تنقصه الخبرة وأهدر فرصة محققة ارتدت بهدف الفوز للزمالك.



وأوضح أنه سيغلق ملف المباراة في ظل ارتباطه بمباريات قوية أمام الإسماعيلي والمصري وبيراميدز، وشدد على أن التنظيم الدفاعي كان جيدا للفريق.



وأضاف العشري أنه سيدعم صفوف الفريق في يناير بضم 6 لاعبين جدد، وشدد على أنه لولا ركلة الجزاء المحتسبة للزمالك لكان اللقاء انتهى بفوز فريقه.