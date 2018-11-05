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رياضة

الزمالك يدرس معاقبة كهربا بعد مهاجمته جهاز المنتخب

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 09:51 م
صدى البلد
القسم الرياضي
يدرس مجلس إدارة نادي الزمالك، معاقبة محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وتغريمه ماليا.

يأتي هذا بعد هجوم اللاعب علي جهاز المنتخب عقب إحرازه هدف الفوز للزمالك في مرمى حرس الحدود في المباراة التي أقيمت بينهما وانتهت قبل قليل حيث توجه للمقصورة وأشار لجهاز المنتخب الذي تواجد لمتابعة المباراة.

وحافظ الزمالك على صدارة الدوري برصيد 23 نقطة بعد تخطي الحدود بهدفي محمود علاء وكهربا.

الجدير بالذكر أن الزمالك يلتقي مع الإنتاج الحربي السبت المقبل.
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