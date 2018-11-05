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خبير دولي: الاستخدام الإيجابي لمواقع التواصل يغير العالم للأفضل

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 09:54 م
الخبير الدولى فى
الخبير الدولى فى التسويق الإلكترونى جيف بولاس
حمزة شعيب
أبدى الخبير الدولى فى التسويق الإلكترونى، جيف بولاس، سعادته تجاه فعاليات المنتدى الثانى لشباب العالم المنعقد بمدينة شرم الشيخ.

وأضاف "بولاس"، خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل عبر البث المشترك لقناتى "on e"، و"الحياة"، "أنا ملهم جدًا بهذا الحدث ورأيت خلال مشاركتى فى منتدى شباب العالم 6 آلاف شاب يمثلون ثقافات وحضارات من مختلف بلدان العالم لديهم حالة من العشق وحبهم للمشاركة فى هذا المنتدى".

وتابع: أنه شارك فى المائدة المستديرة التى ناقشت استغلال مواقع التواصل الاجتماعى بشكل سلبي، لافتًا إلى أن هذه المائدة تضمنت نقاشات مفيدة جدًا، لافتًا إلى أن الاستخدام الإيجابي للتواصل يغير من وجه العالم لما هو أفضل وخاصة عندما نقدم محتوى جيد.

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