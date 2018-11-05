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انطلاق أعمال الجمعية العامة رقم 51 للأكوا بالقاهرة.. الطيران المدني: مصر إحدى الدول الرائدة في صناعة النقل الجوي.. الحكومة تبذل جهدا لجذب استثمارات للقطاع ونتطلع للبقاء في مقدمة التنمية المستدامة

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 11:30 م
صدى البلد
نورهان خفاجي
سلطة الطيران:
  • مصرَ إحدى الدول الرائدة في صناعة النقل الجوي على مستوى القارة والمنطقة
  • الحكومة تبذل جهودا لجذب استثمارات لقطاع الطيران
  • مصر للطيران: نتطلع للبقاء في مقدمة التغيير الإيجابي والتنمية المستدامة في المجال
  • الاكوا: شركات الطيران العربية نقلت 224 مليون مسافر العام الماضى



انطلقت مساء اليوم الاثنين، فعاليات الجمعية بحضور الطيار سامح الحفني رئيس سلطة الطيران المدني المصري نائبا عن وزير الطيران المدني والطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران وعبد الوهاب تفاحة الأمين العام للاتحاد العربي للنقل الجوي الأكو والرؤساء التنفيذيين لشركات الطيران العربية الأعضاء في الاتحاد، وشركات الطيران الشريكة للاتحاد وشركاء الاتحاد في الصناعة، بالإضافة إلى ممثلي المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو) والمنظمة العربية للطيران المدني (أكاك) والاتحاد الدولي للنقل الجوي (الأياتا)، والمفوضية الأوروبية،  واتحاد شركات الطيران الأفريقية (الأفرا)  وعدد من الاتحادات الإقليمية لشركات الطيران والصحافة المتخصصة في صناعة الطيران من حول العالم.

قال الطيار سامح الحفني " إن مصر تعد إحدى الدول الرائدة في صناعة النقل الجوي على مستوى القارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، وفي ظل الخطوات الحكيمة التي تتخذها الدولة من أجل تعميق وتطوير العلاقات مع الدول العربية على كافة المستوياتِ وفى جميع المجالات، ومن منطلق دورِها الحيوى الذي تقوم به، فإنها تحرص كل الحرص على توطيد التعاون بين الدول العربية فى مجال الطيران المدني، والعمل على اتخاذ موقف عربي موحد يعبر عن مصالح شركات الطيران العربية. وهو ما ظهر جليا خلال السنوات الماضية حيث شهدت شركات الطيران الأعضاء في الاتحاد تطورا كبيرا ساهم بشكل ملحوظ في التنمية الاقتصادية على مستوى العالم العربي، على الرغم من الأزمات التي شهدتها المنطقة مؤخرًا وأثرت بشكل واضح علي الصناعة.

وأكد الحفني أن سلطة الطيران المدني المصري لا تتواني فى سبيل التعاون المستمر وتبادل الخبرات في مجال تشريعات وقوانين الطيران وغيرها بما يعزز إجراءات السلامة الجوية ويحقق الهدف المنشود للنهوض بحقل الطيران المدني المصري والعربي. ونأمل أن تؤتي جلسات الجمعية العامة ثمارها بما يخدم صناعة النقل الجوي بالمنطقة العربية تحت مظلة الاتحاد العربي للنقل الجوي.

وفي السباق ذاته أعلن الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران ورئيس الجمعية العامة رقم 51 للأكو أن استضافة مصر للطيران لهذا الحدث الهام تأتي من منطلق ريادتها في المنطقة كشركة طيران عالمية، لها دور فعال ومؤثر في تبادل الخبرات ودعم صناعة النقل الجوي مع الدول الأعضاء بالاتحاد على المستويات العربية والإقليمية والدولية وذلك على مدار 53 عاما هي عمر انضمام مصر للطيران للاتحاد. وتعد استضافة مصر للطيران هذا العام للجمعية العامة هي المرة الخامسة في تاريخ الشركة.

وأضاف عادل أن جلسات الجمعية تناقش أهم التطورات والمستجدات في صناعة الطيران في عالمنا العربي. مؤكدا على دور مصر للطيران تحت مظلة وزارة الطيران المدني المصري في دعم أنشطة الاتحاد بشكلٍ كامل في مواجهة التحديات الكبرى وتعزيز حركة الطيران حول العالم من خلال خلق قنوات فعالة بين شركات الطيران الأعضاء والعمل على ابتكار استراتيجيات جديدة تجعل السفر بالطائرة أكثر متعة وأمان، خاصة في ضوء ما شهدته المنطقة العربية من تطور متسارع أثر على هذه الصناعة.

وقد وجه عادل شكره لشركة بوينج العالمية المصنعة للطائرات لإعدادها لحفل الافتتاح مؤكدا أنها شريك أساسي لنجاح مصر للطيران. 

ومن جانبه أعرب عبد الوهاب تفاحة أمين عام الأكو شكره لوزارة الطيران المدنى على رعايتها لهذه الجمعية العامة، وهو شرف كبير للاتحاد العربى للنقل الجوى أن يعود للمرة الخامسة إلى مصر، المكان الذى شهد انطلاقه لأول مرة. مؤكدا أن مصرللطيران محطة أساسية للتفكير بأين كنا كقطاع نقل جوى عربى، وأين أصبحنا، وماذا نريد أن نكون عليه في المستقبل، هي تعمل بشكل رئيسى لربط العواصم في في البلدان العربية، وبينها وبين بعض عواصم العالم .

وقد أشار تفاحة إلى أن شركات الطيران العربية أصبحت قيمة مضافة أساسية للمستهلك في العالم، ورافعة للتنمية الاقتصادية فمساهمة النقل الجوى العربى في الناتج المحلى لهذه المنطقة هو أكثر من ضعف المتوسط العالمى، ودوره المميز أصبح جزء لا يتجزأ من توفير فرص العمل وتنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة .ويطمح الاتحاد مستقبلا إلى عالم فيه القليل من القيود على الدخول إلى الأسواق والسعة المعروضة وحرية الاستثمار في شركات الطيران، وحرية المستهلك من مسافر وشاحن باختيار ما يناسبه في جو تنافسي شفاف وصحى وذلك في ظل قواعد اقتصادية واضحة ونظرة سليمة لأهمية تطوير البنية التحتية والقيمة المُضافة البعيدة المدى لهذا القطاع في التنمية الاقتصادية .

وقد أهدى تفاحة درعًا تذكاريا للفريق يونس المصري وزير الطيران المدني تسلمه الطيار سامح الحفني تقديرا لرعايته لهذا الحدث والدعم المقدم من وزارة الطيران في تنظيم واستضافة الجمعية العامة علي أكمل وجه .

تناقش جلسات العمل العديد من الموضوعات من بينها تقرير الأمين العام للاتحاد عن حال الصناعة، الالتزام بقوانين المنافسة ومنع الاحتكار والمصادقة على جدول الأعمال، الاستجابة للكوارث الطبيعية والإنسانية، المواضيع المشتركة بين الاتحاد والمنظمة وأيضا الفرص والتحديات التي تواجهها الشركات الأعضاء بالاتحاد.
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