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أحمد موسى: السيسي تحدث عن خطورة حرب الشائعات على مواقع التواصل

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 09:51 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث عن انتشار القوات المسلحة في كامل ربوع الوطن الأمر الذي يعمل على استقرار البلاد ويمنع سقوطها.

وأضاف "موسى"، ببرنامج «على مسئوليتي»، على قناة «صدى البلد»، أن الرئيس عبد الفتاح تحدث خلال فعاليات منتدى الشباب حول الجيوش العربية وخاصة العراق، ثاني مصدر للنفط في العالم بعد المملكة العربية السعودية، وواحدة من أكبر الجيوش في المنطقة وتمتلك نهرين ولكنها تدمرت، ثم سوريا تم تدميرها تدميرًا كاملًا.

وكشف عن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتحدث دائمًا عن محاولات التشكيك في وحدة المصريين خاصة أن العدو الداخلي والخارجي يستغل ذلك الأمر لصالحهم.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي حضر جلسة خلال منتدى شباب العالم عن مواقع التواصل الاجتماعي، ودورها في الشائعات ومعظم المتحدثين في الجلسة، أكدوا عدم القدرة على منع تلك السلبيات، ولكن يمكن تحديد الإجراءات حتى لا يتكرر ما حدث في عام 2011 نتيجة لهذا الاستخدام.

واستطرد الإعلامي أحمد موسى: أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث خلال الجلسة عن محاضرته في عام 2010 عندما كان مديرا للمخابرات الحربية عن توقعات مواقع التواصل الاجتماعي وخطورتها على مصر والعالم العربي، وما زال الرئيس السيسي يحذر حاليا عن وجود تطورات واستخدامات أخرى قادمة بخصوص ذلك الشأن.

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