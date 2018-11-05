التميمي: اخترت الجانب المظلم لمواقع التواصل في فيلم فومو.. فيديو

قال محمود التميمي، مؤلف فيلم فومو، ومدير ميديا كلينك برو، إنه اختار الجانب المظلم لمواقع التواصل الاجتماعي لتسليط الضوء عليها في فيلم "فومو".



وأوضح "التميمي"، خلال لقائه ببرنامج "رأي عام"، تقديم الإعلامي "عمرو عبدالحميد"، والمُذاع عبر فضائية "تن"، أن فكرة الفيلم بدأت بتكليف من منتدى شباب العالم في مطلع شهر أكتوبر بإنتاج فيلم يتعلق بالسوشيال ميديا.



وأضاف ميديا كلينك برو، أن إدمان السوشيال ميديا لم يعد موضوعا جديدا، معقبا: «إدمان السوشيال ميديا أصبح موضوعا قديما بالمقارنة بالمتغيرات الموجودة حاليا في العالم».

