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تعليم

آثار القاهرة: لم نستقبل طعونا بشأن انتخابات اتحاد الطلاب حتى الآن

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 02:57 ص
صدى البلد
عمر سلامة
قال محمد عبد المتبجل مدير رعاية الشباب بكلية الآثار جامعة القاهرة، إن الكلية لم تستقبل أي طعون في اليوم الأول لها.

وأضاف عبد المتبجل، فى تصريحات لـ"صدى البلد" أن عملية تلقي الطعون تستمر حتى الساعة الثانية ظهرا من مساء اليوم.

وتقدم للانتخابات 36 طالبا من أصل 65 سحبوا استمارات التقديم.

ومن المقرر أن تعلن الكشوف النهائية للطلاب المتقدمين لانتخابات اتحاد طلاب جامعة القاهرة للعام الجامعي 2018/2019، غدا الأربعاء 7 نوفمبر، وذلك بعد فحص الطعون؛ لتبدأ الدعاية الإنتخابية للطلاب المرشحين في اليوم التالي مباشرة.

وتبدأ الجولة الأولى من انتخابات لجان الكليات، حيث يتم انتخاب أعضاء اللجان من خلال انتخاب عضوين اثنين فى كل لجنة للفرقة الواحدة وإعلان النتائج يوم الأحد 11 نوفمبر، والإعادة فى اليوم التالى بالكليات.

وتُجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء 13 نوفمبر، وفى اليوم التالى تُجرى انتخابات رئيس الإتحاد ومساعده على مستوى الكليات، وتُختتم إنتخابات الطلاب بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الإتحاد على مستوى الجامعة يوم الخميس 15 نوفمبر.
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