قطاع الأعمال العام: تعليمات بتدريب العاملين بالشركات التابعة لرفع كفاءة الإنتاج

أكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، أن وزارته مهتمة بتقديم التدريب الملائم للعاملين بالشركات التابعة وخصوصا الشركة القابضة للغزل والنسيج وجهاتها، ضمن إجراءات إعادة الهيكلة بالإضافة لتحسين كفاءة خطوط الإنتاج و تطويرها فنيا.



وذكر وزير قطاع الأعمال العام في تصريحات صحفية، أن عمليات التطوير بدأت فعليا بشركات حليج الأقطان، ضمن الدراسات الفنية المقدمة للمكاتب الاستشارية العالمية بغرض إعادة تأهيل الشركات القائمة بما ينعكس على تنمية الإيرادات العامة للدولة و تحقيق التنافسية في تلك الصناعات الوطنية.



وأوضح " توفيق" أن هناك متابعات مستمرة مع المكتب الفني المعني بعملية تطوير " القابضة للغزل والنسيج" مشيرا الي ان مشروع اعادة الهيكلة سيستغرق عدة سنوات وستظهر نتائجه قريبا.