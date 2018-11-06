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تعليم

استمرار تلقى الطعون بانتخابات اتحاد طلاب آداب القاهرة ..اليوم

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 01:07 ص
صدى البلد
ياسمين سامي
أكدت سارة إبراهيم مسؤول العلاقات العامة بكلية الآداب جامعة القاهرة على أنه تم الانتهاء من تلقى الطعون بانتخابات اتحاد الطلاب.

وأوضحت فى تصريح ل "صدى البلد" أنه سيتم الاستمرار في تلقى الطعون اليوم، الثلاثاء من قبل اللجان الانتخابية الخاصة بكل كلية ومن ثم سيتم النظر فى الطعون لاستبعاد من ينطبق عليه الطعن المقدم.

حيث تم إعلان الكشوف المبدئية الأحد الموافق 4 نوفمبر، ثم يليه تلقى الطعون وفحصها على مدار يومين، ثم إعلان الكشوف النهائية يوم الأربعاء الموافق 7 نوفمبر، وتبدأ الجولة الأولى من الانتخابات يوم الأحد الموافق 11 نوفمبر.

ويتم انتخاب أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات فى 13 نوفمبر، ويتم انتخاب رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات فى 14 نوفمبر على أن يتم انتخاب رئيس الاتحاد ونائبه وأمناء اللجان على مستوى الجامعة فى 15 نوفمبر القادم.
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