ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

بنك القاهرة يكشف تفاصيل رعاية نادي أرسنال الإنجليزي ..فيديو

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 10:16 م
حازم حجازي
حازم حجازي
محمد القاضي
قال حازم حجازي نائب رئيس بنك القاهرة، إن المصريين أصبحوا يتابعون مباريات الدوري الإنجليزي بشكل كبير بعد تألق محمد صلاح مع نادي ليفربول.

وأضاف "حجازي"، خلال لقائه عير فضائية "إكسترا نيوز"، «كنا محتاجين نقدم للعملاء خدمات جديدة، قولنا نركز علي الفرق الموجودة داخل الدوري الإنجليزي بحيث يكون ليها صدي مع العملاء».

وأشار إلي أن نادي أرسنال كان من الفرق التي استطاع البنك أن يعقد معها اتفاقية لكي يكون راعيا للنادي، موضحا أن الاتفاق كان لمدة 3 سنوات، وأن كل طرف حصل علي الكثير من الامتيازات، لافتا إلي أن البنك أصبح لديه الصلاحية لكي يستخدم اسم نادي أرسنال في الدعاية.

وتابع نائب رئيس بنك القاهرة، أن بنك القاهرة أطلق بطاقة جديدة مسبقة الدفع عليها شعار نادي أرسنال يحصل عليها جميع شرائح العملاء دون فتح حساب بنكي يستطيع من خلالها دفع كافة مشترياته.

loading...

ترشيحاتنا

فعاليات الجلسة الختامية لمحاكاة القمة العربية الأفريقية بحضور السيسي.. فيديو

السيسي يكرم حفيد مانديلا ونجل الشيخ زايد في منتدى شباب العالم.. فيديو

شاهد.. أول تعليق لوالدة عبد الوهاب يسري بعد اعتذار السيسي لها

السنغال تكشف عن فضيحة جديدة لتنظيم الحمدين

الأهلي والترجي في النهائي.. أشهر 5 مباريات نهائية أثارت جدلا تحكيميا في أفريقيا

رد فعل عنيف من مؤمن زكريا بعد استبعاده من نهائي إفريقيا

تأجيل حسم الإجراءات الأمنية لمباراة الترجي والأهلي في نهائي إفريقيا

كهربا يوجه رسالة غضب لـ أجيري بعد هدفه فى مرمى حرس الحدود

هفاجئكم.. كيف ردت نحاتة المنيا على السخرية من تمثال محمد صلاح بمنتدى شباب العالم؟

أحمد عز يقع في خطأ فني خلال تصوير أحداث فيلم الممر.. صور

وزير الداخلية يزور البابا تواضروس عقب الثأر لشهداء المنيا.. صور

تأجيل مباراة المصرى وبيراميدز بالدورى الممتاز

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع عنان سترى نفسك لحظة ولادتك.. طالبة بالإسكندرية توثق الثواني الأولى بعد الولادة.. صور

عمر خيرت يتألق في مهرجان الموسيقى العربية .. صور

العود سلاحي ليوم الدين.. عازف فلسطيني لم توقفه نيران الاحتلال: أتمنى العيش في مصر.. حوار

هيفاء وهبي تثير ضجة بإطلالة مثيرة.. صور

تعرفي على موديلات 2019 لغرفة المطبخ .. صور

فيديو

النيابة الإدارية تعلن موعد الانتهاء من تحقيقات وفاة طبيبة مستشفى المطرية
الاستعلامات ترد على تصريحات وزير سياحة لبنان المسيئة.. والأخير يعتذر.. فيديو
خبير: منتدى الشباب منصة تقدم صورة مصر الجديدة للعالم .. فيديو
عمرو خليل: أنا مدمن إنترنت ومراتي كان عندها حق.. فيديو
ملكة جمال اليمن: تبا للسياسة والطائفية..أوقفوا الحرب.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟