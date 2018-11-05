بنك القاهرة يكشف تفاصيل رعاية نادي أرسنال الإنجليزي ..فيديو

قال حازم حجازي نائب رئيس بنك القاهرة، إن المصريين أصبحوا يتابعون مباريات الدوري الإنجليزي بشكل كبير بعد تألق محمد صلاح مع نادي ليفربول.





وأضاف "حجازي"، خلال لقائه عير فضائية "إكسترا نيوز"، «كنا محتاجين نقدم للعملاء خدمات جديدة، قولنا نركز علي الفرق الموجودة داخل الدوري الإنجليزي بحيث يكون ليها صدي مع العملاء».





وأشار إلي أن نادي أرسنال كان من الفرق التي استطاع البنك أن يعقد معها اتفاقية لكي يكون راعيا للنادي، موضحا أن الاتفاق كان لمدة 3 سنوات، وأن كل طرف حصل علي الكثير من الامتيازات، لافتا إلي أن البنك أصبح لديه الصلاحية لكي يستخدم اسم نادي أرسنال في الدعاية.





وتابع نائب رئيس بنك القاهرة، أن بنك القاهرة أطلق بطاقة جديدة مسبقة الدفع عليها شعار نادي أرسنال يحصل عليها جميع شرائح العملاء دون فتح حساب بنكي يستطيع من خلالها دفع كافة مشترياته.