المالية: ارتفاع المنح المقدمة لمصر لـ 248 مليون جنيه في أول العام المالي

ارتفعت أرصدة المنح المقدمة لمصر خلال أغسطس الماضي لـ248 مليون جنيه ضمن الإيرادات غير الضريبية خلال الفترة من يوليو حتي أغسطس من العام المالي الجاري مقابل 12 مليون جنيه في نفس الفترة المناظرة من العام المالي الماضي، بفارق 236 مليونا.





وكشف تقرير صادر عن الوزارة، أن جملة المنح المقدمة من الحكومات الأجنبية خلال أول شهرين من السنة المالية الحالية بلغت 248 مليون جنيه مقابل 8 ملايين جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي.





وبلغت أرصدة المنح المقدمة من المنظمات الدولية نحو 4 ملايين جنيه في الفترة من يوليو حتي أغسطس من العام المالي الماضي مقابل مليون جنيه واحد في نفس المدة من العام السابق.