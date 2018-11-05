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النيابة الإدارية تعلن موعد الانتهاء من تحقيقات وفاة طبيبة مستشفى المطرية

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 10:16 م
الطبيبة المتوفاة
الطبيبة المتوفاة
هاني حسين
قال المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية، إن النائب العام أصدر قرارا بإحالة 4 متهمين بالإهمال تسببوا في وفاة الطبيبة «سارة أبوبكر» في مستشفى المطرية صعقا بالكهرباء، للمحاكمة.

وأضاف " سمير " في مداخلة هاتفية ببرنامج " هنا العاصمة " المذاع على قناة " سي بي سي"، قائلا:" النيابة الإدارية شكلت لجنة للتحقيق في الواقعة، ومازالت التحقيقات جارية حتى الآن، واللجنة طلبت فحص المبنى الخاص بالمستشفى بأكمله وليس مكان الواقعة فقط، ونحقق في الإهمال داخل المستشفى بالكامل فيما يتعلق بالشق الإداري وكل من تسبب في خطأ كان من شأنه تعريض حياة الآخرين للخطر".

وتابع:" التحقيقات مازالت جارية وسيتم الإعلان عنها فور الانتهاء منها في أقل من شهر".

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النيابة الإدارية تعلن موعد الانتهاء من تحقيقات وفاة طبيبة مستشفى المطرية
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