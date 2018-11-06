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اقتصاد

غدا.. بدء سداد مقدم حجز شقق الإعلان العاشر لذوي الاحتياجات الخاصة

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 04:00 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
آمنة عبدالعظيم
تبدأ مكاتب البريد، غدا الأربعاء، في تلقي مقدمات الحجز لشقق الإعلان العاشر، من ذوي الاحتياجات الخاصة، بقيمة 10 و14 ألف جنيه.

ويقوم الحاجز بتسجيل بيانات الحجز، ورفع الاستمارة الواردة بكراسة الشروط على الموقع الإليكترونى للصندوق خلال الفترة من 7/11/2018 حتى 14/11/2018، للمواطنين من ذوى الاحتياجات الخاصة فقط، ومن 15/11/2018 حتى 15/12/2018، لجميع المواطنين متضمنين ذوى الاحتياجات الخاصة.

وأشارت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إلى أن الشروط العامة للحجز، تنص على أنه لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات فى الإعلان الواحد، على أن يقر المتقدم أنه لم يسبق التخصيص له أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) وحدة سكنية أيًا كان نوعها سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو آلت للمتقدم بالتنازل من الغير، وألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) قطعة أرض سكنية أيًا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير، أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير، وألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني، أو دعم من المشروع القومي للإسكان، أو إحدى الجهات العامة التى تقدم دعمًا للحصول على وحدة سكنية، أو مالكًا لمسكن، أو آل إليه بالإرث الشرعي، وأن يكون المتقدم للحجز من أبناء المحافظة أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملًا أو إحدى المدن الجديدة التابعة لها، أو المحافظات المجاورة على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها.

وبخصوص شروط الحجز، قالت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى: "يجب ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا تزيد عن 50 سنة فى تاريخ نهاية الإعلان، ويحظر على المتقدم شراء الوحدات نقدًا، ويلتـزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى 20 عامًا، وأن يكون المتقدم من محدودي الدخل ولا يزيد صافي دخله السنوى من جميع مصادر دخله عن 68400 جنيه سنويًا للأسرة (بما يعادل 5700 جنيه شهريًا)، وعن 50400 جنيه سنويًا للأعزب (بما يعادل 4200 جنيه شهريًا) وفي حالة ثبوت عدم إرفاق مستندات الدخل للمتقدم عند التقديم على البوابة الإلكترونية يتم إلغاء الحجز، موضحة أن الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري للتعامل بنظام التمويل العقاري للوحدات غرفتين وصالة أو الوحدات ثلاث غرف وصالة 1300 جنيه.

يذكر أن وزارة الإسكان بدأت يوم الأربعاء الماضى طرح كراسات الشروط لحجز 60 ألف شقة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى بـــ8 مدن هى : "أكتوبر الجديدة، وحدائق أكتوبر، وبدر والعبورر الجديدة والمنيا الجديدة، والسادات والعاشر من رمضان والغردقة".
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