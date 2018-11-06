التخطيط: مشروع رواد 2030 يستهدف تنويع مصادر دخل الشباب

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط أن إطلاق مشروع رواد 2030 يسعى لتمكين الشباب من تأسيس المشروعات الخاصة بهم والعمل على تكريس ودعم دور ريادة الأعمال في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.



وأضافت وزيرة التخطيط في تصريحات لها ، أن المشروع يسعى لإنشاء منظومة متكاملة من المكونات المعرفية والمهارات التدريبية والتمويلية التي تساهم في تحفيز الطلاب والخريجين الجدد على القيام بمشروعات ريادة الأعمال، ورفع قدراتهم التنافسية لتمكينهم من المنافسة في الأسواق، من خلال تقديم العلوم المناسبة لتحويل الأفكار الواعدة إلى مشاريع ريادية على أرض الواقع.



أشارت وزيرة التخطيط، أن مصر تسعى لتوظيف الطاقات الإبداعية لدى الشباب والاستفادة منها لضمان تحقيق نمو قائم على الابتكار والإبداع.

