اتحاد الفلاحين: الذبابة البيضاء أصابت فاصوليا البحيرة

أكد محمد فرج رئيس إتحاد الفلاحين، أن محصول الفاصوليا في محافظة البحيرة تعرض للإصابة بالذبابة البيضاء، كما أصيبت عدة محاصيل في المحافظات الأخرى بـ "الهباب الأسود".



وأضاف فرج خلال تصريحات لـ صدى البلد، أن عدد من الفلاحين فى محافظات مختلفة أزالوا المحصول بعد إصابته بـ الهباب الأسود، مشيرا إلى أن "الذبابة البيضاء" ليست فقط هى التي تؤثر على المحاصيل.



وتابع رئيس اتحاد الفلاحين أنه يجب أن يكون للإعلام دور خلال الفترة المقبلة فيما يتعلق بالإرشاد الزراعي وتوعية الفلاحين.