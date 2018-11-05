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رياضة

تعرف على مطلب المستكاوي من الكاف بعد وقف أزارو

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 11:08 م
صدى البلد
ياسمين سامى
واصل الناقد الرياضى حسن المستكاوي، تعقيبه على واقعة إيقاف الاتحاد الإفريقي "الكاف"، لمهاجم النادي الأهلي، المغربي وليد ازارو، بسبب الأحداث التي شهدتها مباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري الأبطال الإفريقي الجمعة الماضية.

وكتب المستكاوي، على صفحته بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلا: "‏تعليقا علي تعليقات كل من يخطئ لابد أن يعاقب ويحاسب كما فعل الكاف مع ازارو، ومع أني من المعجبين به كلاعب ودافعت عنه كتير أفضل الروح الرياضية، والجمهور اللي كسر كراسي الاستاد علي ناديه سداد تكلفة التلفيات مش الأهلي وإلا يبقي الكاف خاف".

وتلقى اتحاد الكرة المصري، خطابًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، يخطره فيه بإيقاف المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مباراتين وتغريم الفريق 20 ألف دولار؛ بسبب أحداث مباراة الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا التي جرت باستاد الجيش المصري ببرج العرب الجمعة الماضية.

كما قررت لجنة الانضباط بالكاف استدعاء الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للأهلي لجلسة استماع بسبب تصريحاته التي جرت في المباراة ذاتها.
تعرف على مطلب المستكاوي من الكاف بعد وقف أزارو
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