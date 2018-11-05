ضبط 120 كيلو دواجن فاسدة بأحد المحلات الشهيرة في الغردقة

شنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، حملة بالاشتراك مع مباحث التموين لضبط الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بمدينة الغردقة.



وقال بيان لمديرية الصحة بالمحافظة، اليوم الاثنين، إنه بناء على تعليمات أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، وتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بتكثيف المرور على أماكن تداول الأغذية وضبط الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، كلف الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، الدكتور حسام الدين جميل، مدير عام الطب الوقائي، بالقيام بحملة للمرور على أماكن تداول الأغذية بمدينة الغردقة.



وأسفرت الحملة التي شارك فيها السيد فتحى، وأسامة الملاح، مفتشا أغذية الغردقة، عن ضبط نحو 120 كيلو دواجن ومنتجاتها، غير صالحة للاستهلاك الآدمى بأحد المحلات التجارية بمدينة الغردقة.



تم التحفظ على المضبوطات، وجار استكمال الإجراءات القانونية.