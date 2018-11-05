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فن

كارلا رميا تنتهي من بروفاتها استعدادًا لحفل الموسيقى العربية.. غدًا

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 11:40 م
صدى البلد
سعيد فراج
انتهت الفنانة اللبنانية كارلا رميا من بروفاتها الأخيرة مساء اليوم بدار الأوبرا المصرية، إذ قدمت باقة متنوعة من أجمل أغانيتها استعدادًا لحفل الغد على المسرح الكبير، ضمن فعاليات الدورة 27 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية.

وينتظر أن تحيي كارلا رميا حفلتها اغنائية عى المسرح الكبير فى الثامنة مساء غد الثلاثاء 6 نوفمبر، في فقرة تجمل عنوان (الزمن الجميل) وتتضمن فاصلين الأول يضم باقة من أروع أغانى وألحان عمالقة الفن اللبنانى تتغنى بها لأول مره (كارلا) بمشاركة عازف الكمان أندريه سويد بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أندريا الحاج.

أما الفاصل الثانى فيحييه النجم مدحت صالح بمشاركة عازف البيانو عمرو سليم ومصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد الموجى حيث يشدو بمجموعة من أجمل أغانيه الخاصة بالاضافة للعديد من أغانى الزمان الجميل ويسبقه فقرة غنائية للموهبة الشابة فرح الموجي .

وعلي مسرح معهد الموسيقي العربية تقدم فرقة كروماتكس للموسيقي والغناء حفلا بقيادة المايسترو احمد يسري يتضمن مجموعة متنوعة من اشهر الأغاني التراثية والمعاصرة.
كارلا رميا تنتهي من بروفاتها استعدادًا لحفل الموسيقى العربية.. غدًا
كارلا رميا تنتهي من بروفاتها استعدادًا لحفل الموسيقى العربية.. غدًا
كارلا رميا تنتهي من بروفاتها استعدادًا لحفل الموسيقى العربية.. غدًا
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