السيد يعتذر عن الاستمرار في قيادة المنيا والقماش خلفا له

تقدم الكابتن طارق السيد المدير الفني لنادي المنيا، بإعتذار لمجلس إدارة النادي معلنا عدم الاستمرار في تدريب الفريق الأول لكرة القدم.



وأعلن المحاسب عاطف عبد الجابر رئيس مجلس إدارة النادي، قبول الاعتذار.



كما تقدم مجلس الإدارة بالشكر للمدير الفني على لما قدمه لنادي المنيا خلال فترة توليه قيادة الفريق.



وأعلن المجلس عن الإتفاق مع المدير الفني خالد القماش، لقيادة الفريق خلفا للسيد، حيث يتمتع المدير الفني الجديد بخبرات فنية كبيرة لقيادته العديد من الفرق طوال السنوات الماضية.



ومن المقرر أن يقود القماش تدريبات فريق المنيا خلال الأيام القليلة المقبلة.