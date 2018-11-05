إذا كان شعارنا الكنز في الرحلة فعبد الوهاب هو الكنز والرحلة.. لماذا اعتذر السيسي لوالدة عبد الوهاب يسري؟

وضعوا صورته أمام القاعة الرئيسية لمنتدى شباب العالم، بل أن رئيس الجمهوري بشخصه استدعى أمه أمام أنظار العالم معتذرا لها ومواسيا ووعد أن يطلق اسم نجلها على أحد الصروح الحكومية في مصر.
إنه الشاب الراحل عبد الوهاب يسري الذي لقي مصرعه في حادث سيارة خلال الإعداد لمنتدى الشباب الأول في شرم الشيخ، حيث لم ينسه المنظمون ولم يقع من ذاكرة المنتدى الثاني للشباب.
إنه الشاب الراحل عبد الوهاب يسري الذي لقي مصرعه في حادث سيارة خلال الإعداد لمنتدى الشباب الأول في شرم الشيخ، حيث لم ينسه المنظمون ولم يقع من ذاكرة المنتدى الثاني للشباب.
وعلى الرغم من نبوغه العلمي والعملي حيث كان يحضر ماجستير في المحاسبة غير أن ولعه بالأدب كان ظاهرا من خلال صفحته الشخصية، إذ كتب قبل وفاته مباشرة أبيات للشاعر فاروق جويدة "بكل اتجاه أراك كطيفٍ.. يُلازم عيني .. فأرنو إليك .. فليتَ الطيوف تكون حقائق.. وليتَ الشعور يكون يديك".
"عبد الوهاب كان بيحب مصر وكان متفوقا ربنا يرحمه".. هكذا علقت كريمة الزيني، والدة عبد الوهاب يسري قائلة إنها فخورة بتنظيم منتدى شباب العالم في جولته الثانية على يد زملائه والظهور بذلك المستوى.
ووجهت في تصريحات هاتفية لبرنامج
"اليوم "، المذاع عبر فضائية "دي ام سي "، الشكر إلى الرئيس
عبد الفتاح السيسي علي رعاية الشباب واحتوائهم من أجل تحقيق أحلامهم، قائلة
"فخورة بحب السيسي لمصر وتقديره لعبد الوهاب".
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتذر لوالدة عبد الوهاب يسري، بسبب التأخير عن تكريم روحه في النسخة الأولى لمنتدى شباب العالم العام الماضي وإطلاق اسمه على إحدى المنشآت أو الطرق.