إذا كان شعارنا الكنز في الرحلة فعبد الوهاب هو الكنز والرحلة.. لماذا اعتذر السيسي لوالدة عبد الوهاب يسري؟

وضعوا صورته أمام القاعة الرئيسية لمنتدى شباب العالم، بل أن رئيس الجمهوري بشخصه استدعى أمه أمام أنظار العالم معتذرا لها ومواسيا ووعد أن يطلق اسم نجلها على أحد الصروح الحكومية في مصر.



إنه الشاب الراحل عبد الوهاب يسري الذي لقي مصرعه في حادث سيارة خلال الإعداد لمنتدى الشباب الأول في شرم الشيخ، حيث لم ينسه المنظمون ولم يقع من ذاكرة المنتدى الثاني للشباب.



عبد الوهاب الذي تخرج في كلية التجارة وعمل محاسبا في العاصمة الإدارية الجديدة ينتمي إلى الدفعة الثانية من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، وكان حريصا على حضور منتديات ومؤتمرات الشباب تحت مظلة الرئاسة كمنظم ومعد يتفانى في إخراج الحدث كما يجب أن يكون .



وعلى الرغم من نبوغه العلمي والعملي حيث كان يحضر ماجستير في المحاسبة غير أن ولعه بالأدب كان ظاهرا من خلال صفحته الشخصية، إذ كتب قبل وفاته مباشرة أبيات للشاعر فاروق جويدة "بكل اتجاه أراك كطيفٍ.. يُلازم عيني .. فأرنو إليك .. فليتَ الطيوف تكون حقائق.. وليتَ الشعور يكون يديك ".

إذا كان شعارنا الكنز في الرحلة، فعبد الوهاب هو الكنز والرحلة، بهذه الكلمات خلد أصدقاء عبد الوهاب سيرته في صورة ضخمة له على مدخل القاعة الكبيرة لمنتدى شباب العالم .



" عبد الوهاب كان بيحب مصر وكان متفوقا ربنا يرحمه".. هكذا علقت كريمة الزيني، والدة عبد الوهاب يسري قائلة إنها فخورة بتنظيم منتدى شباب العالم في جولته الثانية على يد زملائه والظهور بذلك المستوى .



