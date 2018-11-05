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فن

فرحات يعد عدة بروفات استعدادا لحفل نوال وصابر الرباعى

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 11:06 م
صدى البلد
شيري نبيل
يعقد المايسترو هانى فرحات، عدة بروفات استعدادا لحفل المطربة الكويتية نوال، والمطرب اللبناني صابر الرباعى والمقرر إقامته ضمن حفلات مهرجان الموسيقى العربية.

الجدير بالذكر أن المايسترو هانى فرحات، أحيا مؤخرا حفلًا صخمًا للمطرب الشاب محمد الشرنوبى، على مسرح الماريكى، ووعد فرحات بالوقوف بجانب المطربين الشباب الموهوبين والمتميزين.

ويقوم فرحات، بأحياء أكثر من حفل للنجوم الشباب بداية من عام 2019 كما يقوم بأحياء 4 حفلات هذا الشهر لأنغام.
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