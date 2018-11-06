بعد تشكيل لجان لفحص زراعات الفاصوليا بـ أبو المطامير.. الفلاحون: التقاوي المغشوشة سبب انتشار الذبابة البيضاء.. وإزالة المحصول المزروع بعدد من المحافظات

نقيب الفلاحين: التقاوي المغشوشة سبب انتشار الذبابة البيضاء

اتحاد الفلاحين: "الذبابة البيضاء" أصابت "فاصوليا البحيرة"

الفلاحون أزالوا المحصول المزروع بعدد من المحافظات بعد إصابته

كلف الدكتور ممدوح السباعي، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، منطقة شمال الدلتا لمكافحة الآفات، بإعداد تقرير تفصيلي عن الحالة العامة لزراعة الفاصوليا التي تبلغ مساحتها 287 فدانا بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، وتم فحص بعض المساحات وتبين من خلال المعاينة إصابتها بالذبابة البيضاء والمن في بعض الزراعات، ما أدى إلى تجعد الأوراق وجفافها بنسبة خفيفة جدا.وشدد" السباعي" على لجان المرور بالمنطقة بضرورة تدعيم جميع المأموريات المكلفين بها أثناء المرور على الزراعات بالصور الفنية، فضلا عن إرشاد المزارعين، بضرورة الاهتمام بعمليات الري والتسميد مما يساهم في تقليل الإصابة وعدم جذب الحشرات للمحصول واتباع برنامج المكافحة المتكاملة للخضر والفاكهة بداية من إعداد الأرض للزراعة وحتى جني المحصول، مما يقلل من درجة الإصابة بالآفات.وأكد أن الإدارة المركزية لمكافحة الآفات لا تألو جهدا في حماية المحاصيل الزراعية من فتك الآفات الزراعية، والتي تسبب خسائر جسيمة على المحاصيل الزراعية، وتم إرشاد المزارعين وتوعيتهم بكيفية التعامل مع تلك الحشرات التى تتسبب في انتشار الفيروسات بين المحاصيل وإمداد المزارعين بالتوصيات الفنية اللازمة لعملية المكافحة في ضوء الاستخدام الآمن والفعال للمبيدات.يأتي هذا في إطار توجيهات وتكليفات الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة متابعة المزارعين للوقوف على المشكلات التى قد تواجههم وحلها على الفور.واستطلع "صدى البلد" آراء عدد من قيادت نقابة الفلاحين للكشف عن التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع.في البداية، أكد حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، أن السبب الرئيسي وراء انتشار الذبابة البيضاء وتجعد الأوراق التقاوي والمبيدات المغشوشة والتي توجد فى الأسواق.وقال أبو صدام، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن وزارة الزراعة تقوم بجهد كبير ولكن يجب أن يكون هناك توفير للتقاوي والمبيدات السليمة بالجمعيات الزراعية.وأضاف نقيب الفلاحين أن التغييرات المناخية أيضا تؤثر على المحاصيل الزراعية وتؤدى إلى إعطاء الأرض الزراعية إنتاجا قليلا من المحاصيل الزراعية وارتفاعا في الأسعار.وأكد محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين، أن محصول الفاصوليا في محافظة البحيرة تعرض للإصابة بالذبابة البيضاء، كما أصيبت عدة محاصيل في المحافظات الأخرى بـ "الهباب الأسود".وقال فرج، خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، إن عددا من الفلاحين فى محافظات مختلفة أزالوا المحصول بعد إصابته بـ "الهباب الأسود"، مشيرا إلى أن "الذبابة البيضاء" ليست فقط هى التي تؤثر على المحاصيل.وأضاف رئيس إتحاد الفلاحين أنه يجب أن يكون للإعلام دور خلال الفترة المقبلة فيما يتعلق بالإرشاد الزراعي وتوعية الفلاحين.