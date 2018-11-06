برلمانية: أبناء الشعب المصرى سواسية تحت مظلة القانون

قالت الدكتورة غادة صقر عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، إن كافة أبناء الشعب المصرى سواسية تحت مظلة القانون منذ صدور أول قانون مصرى عام 1923.



وأوضحت "صقر" فى تصريحات لـ "صدى البلد" أن الرئيس السيسى أبا لكل المصريين المحبين لوطنهم، وهذا ما أكد عليه خلال فاعليات منتدى شباب العالم الثانى بشرم الشيخ، مؤكدة أنه لن يساطيع أحد التفرقة بين أبناء الشعب المصرى مهما حدث.



تجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد رفضه والشعب المصري للتمييز الديني، مشيرًا إلى أن صدور قانون الكنائس بمصر هو أكبر دليل على ذلك.



وقال "السيسي" خلال كلمته بجلسة "دور قادة العالم في بناء واستدامة السلام" في منتدى شباب العالم اليوم، الأحد: "لو عندنا يهود هنبني لهم دور عبادة"، مؤكدًا أنهم على استعداد لبناء دور عبادة لجميع الأديان، قائلا "لا يعني إذا كان المواطن يتعبد أم لا، بل الأهم كونه مصريا".



وأشار الرئيس السيسي الى أن الحادث الإرهابي الذي وقع في المنيا يؤلم جميع المصريين مسلمين ومسيحيين.