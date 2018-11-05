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مشاركة بمنتدى شباب العالم: 4 مليارات شخص يستخدمون المنصات الرقمية

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 11:30 م
صدى البلد
حمزة شعيب
أكدت الدكتورة فاطمة الزهراء، أستاذ مساعد الإعلام بجامعة الأهرام الكندية، أن الفئة العمرية الشبابية المصرية تتعرض لمواقع التواصل الاجتماعى بشكل كبير ، الأمر الذى يعكس مدى اهتمام الشباب بالسوشيال ميديا، وعلينا أن نستفيد من الإيجابيات بهذه المواقع وتوجيه الشباب إليها وتحذيرهم من السلبيات.

وتابعت "فاطمة الزهراء"، إحدى المشاركات فى منتدى الشباب، خلال حوارها بالبث المشترك لقناتى "on e"، و"الحياة":"الاهتمام بالسوشيال ميديا ليس قاصرا على مصر فقط بل العالم كافة..بلغ عدد المستخدمين قرابة 4 مليارات عالميًا".

وأضافت أن هناك إحصائية مصرية تؤكد وجود 30 مليون مستخدم مصرى شهرى لموقع "فيسبوك"، و22 مليونا لتويتر،ما يعنى أن مصر والعالم كافة يتجه إلى المنصات الرقمية الآن كونها تقدم تجربة مختلفة عن وسائل الإعلام التقليدية.

ونوهت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يعلم أن التكنولوجيا أصبحت واقعا وجزءا من حياتنا وعلينا استخدامها دون أن تستخدمنا، متابعا:"الرئيس بمنتدى شباب العالم شدد على ضرورة استيعاب الظاهرة والتعامل معها والاستفادة من إيجابياتها ومعالجة سلبياتها وليس الهروب منها".
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