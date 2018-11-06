ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

نظر إعادة محاكمة المتهمين فى أحداث النهضة..اليوم

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 07:21 ص
محكمة
محكمة
اسلام مقلد
تنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد الأمناء بطرة، اليوم إعادة محاكمة 32 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة"، لاستكمال مرافعة الدفاع.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين ومحمد عمار والسعيد محمود، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

تضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم تفيد تدبيرهم تجمهرا هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.
loading...

ترشيحاتنا

ياسمين صبرى تتناول العشاء فى القنصلية الفرنسية .. صور

طريقة قلي الباذنجان دون أن يمتص الزيت مع هالة فهمي.. فيديو

طريقة عمل مش بالخلطة مع هالة فهمي.. فيديو

سرطان الكبد.. أخطر أمراض العصر .. اكتشف أنواعه وأهم أسبابه والأعراض المبكرة

مخرج مباراة الأهلي والترجي يكشف تفاصيل جديدة حول أزمة تيشيرت وليد أزارو

فضل الله: الأهلي يحتاج إلى سرعة ودفع مبلغ كبير للتظلم على إيقاف أزارو

مخرج مباراة الأهلي والترجي يرفض الرد على تحرك الشياطين الحمر

روسيا والسعودية تجنيان الثمار السياسية والاقتصادية لزيارة الملك سلمان إلى موسكو

تعرف على أفضل دعاء لمن تأخر في الإنجاب

أحمد عز ومحمد الشرنوبى وأحمد فلوكس فى الإسماعيلية لهذا السبب

تعرف على العلاج اللازم لمرضى الأوعية الدموية

عبير صبري تدخل زنزانة 7 فى الغردقة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. وزيرة الاستثمار تجلس أرضا للتواصل مع ذوي القدرات الخاصة

ياسمين صبرى تتناول العشاء فى القنصلية الفرنسية .. صور

قرينة الرئيس: أجريت حديثا ثريا مع مجموعة راقية من الشباب المصري الواعد

إذا كان شعارنا الكنز في الرحلة فعبد الوهاب هو الكنز والرحلة.. لماذا اعتذر السيسي لوالدة عبد الوهاب يسري؟

مع عنان سترى نفسك لحظة ولادتك.. طالبة بالإسكندرية توثق الثواني الأولى بعد الولادة.. صور

فيديو

رامي عياش: بساعد مراتي في البيت ومبحبش البنات تعاكسني.. فيديو
طريقة قلي الباذنجان دون أن يمتص الزيت مع هالة فهمي.. فيديو
طريقة عمل مش بالخلطة مع هالة فهمي.. فيديو
رامي عياش: رفضت عرضا لتولي إحدى وزارتين في لبنان.. فيديو
وزير التعليم العالي: 14 جامعة جديدة تدخل الخدمة خلال عامين.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟