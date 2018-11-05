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برلمان

توفير 450 مليون جنيه لدعم مدارس الإسكندرية

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 11:26 م
النائب حسنىى حافظ
النائب حسنىى حافظ
محمود فايد
قال النائب الوفدى، حسنى حافظ، عضو مجلس النواب، أن الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية، اجتمع مع نواب البرلمان، بشأن تطوير المنظومة التعليمية بالمحافظة، حيث تم النقاش في ضرورة توفير اعتمادات مالية بالخطة المقبلة.

جاء ذلك في تصريحات له عقب الاجتماع، مؤكدًا أنه تم التوافق على توفير واعتماد مبلغ 450 مليون جنيه لبناء وتطوير 62 مدرسة، بمناطق شرق وغرب المدينة في خطة 2018/2019 بإجمالي عدد فصول 1134 فصل، وتم الاتفاق على إنشاء 14 مدرسة جديدة وتوسعات لعدد 43 مدرسة، وإحلال وتجديد 3 مدارس وإحلال جزئي لعدد مدرسة واحدة.

ولفت إلى أنه تمت الموافقة علي إنشاء مدرسة جديدة بمنطقة الحضرة الجديدة في ( أرض الإزالة ) بمخازن الشرطة، بالإضافة إلي مدرسه كمال الدين حسين، وإضافة عدد 6 فصول ومدرسة الشهيد علي خاطر الرسميه لغات، و عدد 5 فصول ومدرسة الثغر بعدد 9 فصول، ومدرسة محمد علي الزخرفية، وإضافة عدد 18 فصلا ومدرسة خالد أبو إسماعيل بـ 13 فصل ومدرسة رشدي الصناعية بنات بعدد 15 فصل ومدرسة الشهيد عقيد ماجد أحمد كمال قليني 8 فصول وعدة مدارس اضافيه بمناطق المنتزه والعامريه وبرج العرب والعجم ومنطقة غرب التعليمية.
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