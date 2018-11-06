لقطة رائعة من جروس تجاه طارق العشري وجهاز حرس الحدود.. فيديو

رصدت عدسة صدى البلد، توجه كريستيان جروس المدير الفني لنادي الزمالك لمصافحة طارق العشري ودكة حرس الحدود قبل بداية اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب بتروسبورت في الجولة الثالث عشر ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.



وتقدم الحرس بهدف النيجيري إيدو موزيس في الدقيقة 20 وتعادل الزمالك من ضربة جزاء في الدقيقة 80 عن طريق محمود علاء ثم أحرز محمود عبد المنعم كهربا في الدقيقة 90+1 هدف الفوز بعد واحدة من أجمل لقاءات الدوري المصري.



ورفع الزمالك رصيده مع مديره الفني السويسري كريستيان جروس إلى 23 نقطة متصدرًا ترتيب الدوري بينما تجمد رصيد الحرس بقيادة مديره الفني طارق العشري عند 9 نقاط في المركز السابع عشر وقبل الأخير.